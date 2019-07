George, Charlotte y Louis, ¿fueron al bautizo de Archie Sussex?

A pesar de que el bautizo de Archie fue celebrado de puertas adentro en el Castillo de Windsor, no faltaron los fotógrafos que se posaron a las afueras de la residencia real con la esperanza de capturar la llegada de alguno de los invitados. Fue precisamente uno de ellos el que logró documentar la llegada del Príncipe William y la Duquesa de Cambridge -Kate Middleton-. Pero si la imagen fue replicada en varias publicaciones británicas hubo algo de ella que llamó poderosamente la atención, en el automóvil no se pudo ver al Príncipe George, la Princesa Charlotte y el Príncipe Louis.

Mientras a su llegada a Windsor se vio a Kate luciendo un vestido veraniego en azul y al Príncipe en camisa del mismo tono con lentes obscuros de sus tres hijos no se vio rastro y es que al parecer, se quedaron en casa durante esta especial ocasión. Tampoco en el retrato oficial compartido por la oficina de los Duques de Sussex hubo rastro de los primitos del homenajeado, en cambio teniendo como protagonistas a los orgullosos padres y a Archie, escoltados por el Príncipe Carlos y la Duquesa de Cornwall, los Duques de Cambridge, Doria Ragland -madre de Meghan- y Lady Jane Fellowes y Lady Sarah McCorquodale, hermanas de la Princesa Diana.

Hay que recordar que algunas de las imágenes más tiernas que se han recogido de los niños Cambridge han sido precisamente en los bautizos de la familia. Cómo olvidar aquella tierna fotografía en la que un muy pequeñito George intentaba asomarse a la carriola de su hermana durante el bautizo de la Princesa Charlotte. Fue precisamente en ese mismo evento en el que se vio a la Reina Isabel charlando con su bisnieto. Un poco más formales y crecidos, George y Charlotte asistieron hace apenas un año al bautizo del Príncipe Louis, en la que sería la primera ocasión en la que se vería a los tres hermanitos en público.

Hasta el momento no se ha logrado ver una fotografía que junte a los cuatro primitos, una que sin duda es muy ansiada por los seguidores de la Familia Real. Hay que recordar que hace apenas un par de semanas, en el Trooping the Colour, el Príncipe Louis hizo su debut en los compromisos oficiales de la familia pero Archie no pudo estar ahí al ser todavía muy pequeño para asistir a este tipo de celebraciones.

