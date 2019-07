El tierno collar que Meghan llevó a Wimbledon en honor a Archie al descubierto

Tal como se anticipó, Meghan Markle hizo una pausa en su baja de maternidad para aparecer en las gradas de Wimbledon apoyando a su gran amiga, Serena Williams. Con contadas apariciones en los últimos tres meses, los ojos se posaron sobre la Duquesa, quien mostró su faceta más casual y relajada al tratarse de una visita personal. Por supuesto, los fanáticos del estilo de Meghan no dejaron pasar desapercibido el collar con una letra A que la Duquesa lució en honor a su hijo Archie, pero el origen de la pieza era todo un misterio. Ha sido hasta ahora que se ha podido confirmar el origen de la joya que seguramente querrás tener en tus manos.

VER GALERÍA

El delicado collar con un dije en forma de A fue un generoso regalo de la joyera Emma Swann. De acuerdo con la información del sitio de su firma, Verse Fine Jewellery, se trata de un modelo que se puede conseguir por 590 dólares (alrededor de $11,800 pesos mexicanos). Se trata de una pieza personalizable que viene en oro amarillo, el favorito de la Duquesa. Según ha contado la firma a HELLO! éste es el segundo collar que la diseñadora británica ubicada en Australia ha regalado a Meghan. El primero se lo dio en octubre de 2018 durante la visita que los Duques hicieron a Sídney, aunque se desconoce el diseño de éste. Lo que queda claro es que desde que ayer se le viera a Meghan, las órdenes no se han hecho esperar.

VER GALERÍA

Si los ojos se posaron sobre el nuevo collar de la Duquesa, ésta no fue la única pieza que estrenó en este evento. Como buena amante de los accesorios, Meghan lució un nuevo anillo en su dedo meñique. Se trata de una delicada argolla de oro con un pequeño corazón en zafiro, la joya es parte de la colección de Jessica McCormack y tiene un costo de nada más y nada menos que 3,000 libras esterlinas (aproximadamente $79,500 pesos mexicanos).

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

¡Sorpresa! Meghan aparece en Wimbledon para apoyar a su amiga, Serena Williams

Nadie más estilosa para Wimbledon que Kate

Además de los accesorios que Meghan llevó al famoso torneo, poco a poco se han identificado otras piezas de su look. Si ayer ya se sabía que su blazer es el Brea de L’Agence que le hemos visto ya en otras ocasiones, ahora se ha descubierto que sus jeans son los modelo Harriet de la firma Outland Denim y tienen un precio de 199.90 dólares australianos (alrededor de $2,654 pesos mexicanos). Los lentes que eligió para este evento fueron los modelo Henrietta de Finlay & Co de 120 libras esterlinas (algo así $3,180 pesos mexicanos), además de su sombrero estilo Panamá de Madewell x Biltmore que no hizo mella a sus aretes de Pippa Small.

VER GALERÍA