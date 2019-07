¡Sorpresa! Meghan aparece en Wimbledon para apoyar a su amiga, Serena Williams

Se sospechaba que si un día Meghan Markle iba a aparecer en esta edición del torneo de Wimbledon, ése sería este jueves cuando su amiga Serena Williams tendría un encuentro, y cumpliendo las expectativas así fue. A pesar de que al no verla en los primeros partidos del día se pensó que no iba a asistir, la Duquesa de Sussex confirmó lo sospechado al dejarse ver en un look muy casual para presenciar el enfrentamiento entre Serena Williams y Kaja Juvan. Meghan ha hecho una pausa en su permiso de maternidad, dos días antes del bautizo del Príncipe George, para asistir a este encuentro.

A diferencia de la glamurosa aparición que tuvo el año pasado, esta vez Meghan apareció en la Court One luciendo de lo más casual y relajada, dejando de lado el código de vestimenta no escrito de Wimbledon. Aunque según las reglas del evento hay que ir ‘formales’ -sin especificaciones sobre la vestimenta-, Meghan decidió apostar por una combinación sencilla e infalible, jeans, una blusa negra y su ya famoso saco blanco con líneas grises modelo Brea de L’Agence que tiene un precio de 550 dólares (aproximadamente $11,000 pesos mexicanos).

Que si Meghan se dejó ver con un look bastante sencillo, el toque especial lo dio su sombrero estilo Panamá de Madwell x Baltimore con un precio de 58 dólares (algo así como $1,160 pesos mexicanos) que hemos visto en repetidas ocasiones y con distintos outfits. Los zapatos altos en negro sumaron formalidad al relajado look y por supuesto, si de Wimbledon se trata no podían faltar sus lentes obscuros, que mantuvo puestos en todo momento. El toque especial lo dio el collar que lució por primera vez con un dije en forma de A en honor a su bebé, Archie. El cariñoso accesorio fue de la firma Jennifer Meyer y tiene un precio de 278 libras esterlinas (alrededor de $7,367 pesos mexicanos).

Meghan disfrutó el partido con dos quienes ahora se sabe son sus amigas de la universidad, Genevieve Hills y Lindsay Roth -que seguramente están en Gran Bretaña para el bautizo de Archie-, con quienes se le vio pasándola de la mejor. La Duquesa comentó todas las jugadas y se vio muy emocionada de lo que pasaba en la cancha. Relajada y sin mucho protocolo, dejó ver que se trataba de un compromiso personal, pues por lo menos hasta ahora no ha visitado el palco real.

Hay que recordar que antes de comenzar su romance con el Príncipe Harry, Meghan ya había aparecido en este evento y que el año pasado eligió un partido de Serena para hacer su primera aparición en solitario con la Duquesa de Cambridge.

