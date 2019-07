Nadie más estilosa para Wimbledon que Kate

Año con año hay un gustito que la Duquesa de Cambridge, de soltera Kate Middleton, no se puede negar y es que como una enorme amante del tenis, la esposa del Príncipe William no se pierde una parada en el torneo de Wimbledon. Ésta no es solo una de las citas consentidas de Kate, sino también de sus seguidores, que pueden ver a la Duquesa en su faceta más espontánea y casual, con las reacciones más honestas y simpáticas a lo que ve en la cancha. Carcajadas, nervios y completa atención son algunas de las emociones capturadas por los fotógrafos que no se pierden la mirada inquisitiva de Kate a lo que ve en la cancha.

Aunque solo es el segundo día del famosos torneo, Kate estuvo primero en Court 14 para ver a Harriet Dart enfrentar a Christina McHale, para después tomar su lugar en el Palco Real. Al parecer, Kate ha dedicado su día al torneo pues se espera que vea también a Serena Williams y a Roger Federer, quien es especialmente cercano a su familia gracias a la afición que su madre tiene por él.

Haciendo honor al deporte blanco, la Duquesa lució un elegante shirt dress corte midi en este color de la tienda de Marylebone, Suzannah. El coqueto diseño de inspiración de los años 40s con mangas cortas y botonadura en contraste en negro fue una apuesta estilosa y elegante, que además daba una gran comodidad para el soleado día que se ha vivido en Londres. Para darle un toque especial a este diseño, Kate agregó un cinturón negro de Alexander McQueen.

Al tratarse de un día de mucha actividad, Kate apostó por la comodidad con unos tacones más bien bajos de Gianvito Rossi en negro. Una vez más, la Duquesa ha recurrido a sus aretes chandelier de Catherine Zoraida, que se veían a la perfección gracias a que en ocasiones la melena de Kate se vio detenida por sus lentes Ray Ban. El toque final lo dio un coqueto bolso de mano en paja con piel negra que iba perfecto con su pin de los miembros de Wimbledon.

En una escena pocas veces vista, Kate se mostró de lo más entretenida disfrutando de su primer partido con las tenistas británicas Katie Boulter -quien no toma parte en el torneo por una lesión en la espalda- y Anne Keothavong -que se retiró del deporte hace algunos años-. Aunque se saludaron muy formalmente a la llegada de la Duquesa, en poco tiempo ya se encontraban entregadas a las carcajadas y confidencias, disfrutando de lo que se vivía en la cancha.

