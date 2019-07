Kate y el baratísimo look que eligió para irse de picnic con un grupo de niños En uno de sus looks más accesibles, Kate nos inspira para este verano

Como nunca antes, la Duquesa de Cambridge -Kate Middleton- ha dado un giro a su formal guardarropa y ha mostrado la versión más casual de su estilo. Y es que al parecer, la agenda de la Duquesa ha incluido cada vez más compromisos que dejan de lado la formalidad que la caracteriza y que le han exigido enseñar una nueva faceta de su personalidad. Esta mañana, Kate asistió al Hampton Court Palace Garden Festival para un día de diversión con un grupo de niños que son apoyados por sus patronatos en el RHS Back to Nature Garden.

Para este compromiso, la Duquesa eligió un vestido muy sencillo de silueta inspirada en los años 40s por debajo de la rodilla con mangas cortas. Para hacer de este diseño una opción perfecta para la primavera, el estampado floral dio el toque necesario. El vestido de Sandro tiene un precio original de 245 euros (alrededor de $5,758 pesos mexicanos), pero se encuentra en rebaja por tan solo 196 euros (algo así como $4,606 pesos mexicanos). En su tienda en línea todavía se puede encontrar casi en todas sus tallas, pero no hay duda de que esto podría cambiar en las próximas horas a sabiendas del famoso Kate Effect.

En una cita como ésta no podían faltar las nuevas aliadas favoritas de Kate, sus alpargatas de Castañer que han hecho varias apariciones en las últimas semanas. El modelo Carina, que tiene un precio de alrededor de 100 euros (aproximadamente $2,350 pesos mexicanos) se pueden encontrar en varios tonos, aunque el que eligió Kate se agotó desde hace un tiempo. Como suele ser en el guardarropa de la Duquesa, estas alpargatas fueron modificadas y en vez de sus listones originales, Kate las lleva con una versión más delicada de cintas.

Y demostrando que éste es sin duda uno de sus looks más accesibles, Kate no recurrió a su lujoso joyero cuando de aretes se trató. En esta ocasión, la Duquesa eligió un modelo de la tienda de fast fashion Accesorize. ¿Su precio? Solamente 8 libras esterlinas (un aproximado de $212 pesos mexicanos), y lo mejor es que le han salido buenos, pues los ha usado en un par de ocasiones. Y como se trataba de un evento en el que había que poner manos a la obra, Kate no llevó bolso, gozando de la libertad necesaria para explorar con los más pequeños.

Los niños que pasaron estos divertidos momentos con Kate forman parte de las organizaciones Place 2 Be, el Anna Freud National Centre, Action for Children y del Evelina Children’s Hospital. Entre las actividades se hizo una búsqueda del tesoro, un avistamiento de insectos y por supuesto, aprovechando la naturaleza del lugar, un delicioso picnic.

