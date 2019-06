La honesta respuesta del Príncipe William que ha sido aplaudida en el mundo

El Príncipe William habló muy honestamente cuando fue cuestionado sobre el futuro de sus tres hijos durante su visita al Albert Kennedy Trust, una caridad que apoya a chicos sin hogar de la comunidad LGBT. Durante una charla por demás abierta y amigable con un grupo de jóvenes y padres de familia, el Príncipe fue cuestionado sobre si tendría algún problema con que alguno de sus hijos se declarara homosexual, a lo que respondió que por él estaría ‘absolutamente bien’ con cualquier decisión personal que tomaran sus niños en un futuro. El Príncipe confesó que esta pregunta le es hecha a menudo, por lo que fue muy claro al responder.

“Saben qué, he estado pensando sobre eso recientemente porque un par de padres me han dicho lo mismo. Pienso que no comienzas a pensar sobre eso verdaderamente sino hasta que eres padre y piensas, obviamente, está absolutamente bien por mí”, comenzó el Príncipe, antes de confesar su preocupación. “Es más sobre el hecho de que me preocuparía la presión que, como ustedes aquí, que ellos enfrentarían y lo más difícil que sería su vida. Así que desde el punto de vista de un padre, ese es el ángulo por el que me preocupo, desearía que viviéramos en un mundo en donde fuera, como tú dijiste, muy normal y relajado, pero particularmente por la posición en la que estamos, eso es lo que me preocuparía un poco.”. El Príncipe habló en otro punto de cómo él y la Duquesa de Cambridge han discutido el tema. “Así que Catherine y yo hemos hablado mucho al respecto para asegurarnos de que ellos estén preparados”, dijo.

“Apoyo totalmente cualquier decisión que ellos tomen, pero me preocupa desde el punto de vista de un padre cuántas barreras, tú sabes, palabras de odio, persecución y discriminación podrían venir. Eso es lo que me conflictúa un poco. Pero eso es lo que todos nosotros debemos intentar solucionar y corregir y asegurarnos de que quede en el pasado”. William continuó en otro momento: “Pienso que la comunicación es muy importante en todo, para poder ayudar a entender tienes que hablar mucho sobre las cosas y asegurarte de cómo apoyarse unos a los otros y cómo pasar por el proceso”.

AKT es una caridad dedicada a ayudar a jóvenes que han quedado sin hogar por su orientación sexual. Tim Sigsworth, el ejecutivo en jefe de AKT dijo que los comentarios de William harán una ‘enorme diferencia’ y mandarán un ‘mensaje que debemos apoyar y debemos empoderar a la gente LGBT’. El Duque también expresó su impresión a los recientes ataques a una pareja gay en el transporte público británico: “Estaba verdaderamente horrorizado por el ataque”.

