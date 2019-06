La Princesa Beatriz, la invitada infaltable en la boda de Karlie Kloss

Su amistad va más allá de la distancia y sus complicadas agendas, por lo que no ha sido una sorpresa que la Princesa Beatriz no se quisiera perder el enlace de la modelo Karlie Kloss. Cómo olvidar que cuando la espectacular rubia se comprometió a una de las primeras personas que llamó fue a Beatriz, lo que quedó documentado en una imagen que dejó al descubierto la cuenta secreta de Instagram de la nieta de la Reina Isabel. Fue así que Bea no faltó a la fiesta para celebrar las nupcias de Kloss con Joshua Kushner en Wyoming junto a otras celebridades como Kary Perry, Orlando Bloom, Ashton Kutcher y Mila Kunis.

Aunque la pareja había contraído nupcias en octubre pasado en una discretísima ceremonia en Nueva York, esta vez quisieron celebrar con sus amigos en una fiesta muy al estilo country. La modelo dio un vistazo del fin de semana de fiesta a través de sus historias de Instagram en lo que llamo el Wild West Weekend. Beatriz apareció en varias de las fotografías usando un vestido floral con una diadema azul. En otro de los momentos de la celebración se pudo ver a una Beatriz más casual llevando una camisa de mezclilla. Aunque no se le ve participando en el divertido karaoke que animó la fiesta, se le ve disfrutando al máximo acompañando a quien cantaba.

Sorprendentemente, Beatriz no fue la única royal que asistió al evento. En una amistad que nadie esperaba ni conocía, el Príncipe Al Hussein de Jordania asistió acompañado de su hermana menor Salma, los dos perfectamente enfundados en looks que iban de acuerdo al pintoresco tema de la reunión.

La amistad de la altísima modelo y de la Princesa va de varios años atrás y han coincidido en público en más de una ocasión. De hecho, se sabe que en abril del año pasado, pasaron unas vacaciones en Jordania acompañadas por Ellie Goulding -también presente en la fiesta- y la diseñadora amiga de Meghan Markle, Misha Nonoo. Tal vez es precisamente de este viaje de donde viene la amistad con el Príncipe Heredero del trono jordano.

No se sabe si Beatriz asistió acompañada por su novio, Edoardo Mapelli, pero esto no sería raro considerando lo bien que va esta relación. En los últimos meses este romance se ha consolidado al grado de que Edo ha acompañado a la Princesa a un par de compromisos en los que ha estado toda la Familia Real. ¿Será que Beatriz seguirá los pasos de su amiga?

