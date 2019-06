Y las remodelaciones de la casa de Harry y Meghan costaron…

Después de algún tiempo y todo tipo de especulaciones que iban desde un salón de yoga hasta un cuarto para el bebé eco friendly, se han revelado los detalles de la remodelación de la casa del Príncipe Harry y Meghan Markle. Hay que recordar que los Duques de Sussex mudaron su hogar del Palacio de Kensington al Frogmore House previo a la llegada de su primogénito. Como parte de la transparencia que se vive en la Familia Real, las cuentas reales más recientes dejan ver que las remodelaciones costaron un total de 2.4 millones de libras esterlinas (alrededor de 63 millones de pesos mexicanos).

¿En qué se gastó este dinero? Frogmore House fue convertido de cinco departamentos separados en una residencia oficial, con la mayoría del trabajo terminado un mes antes del nacimiento del pequeño Archie. Se tuvieron que realizar significativas modificaciones estructurales para restaurar la propiedad en una sola casa en un periodo de seis meses. El presupuesto para realizarlo fue tomado del Sovereign Grant, fundado por la Reina y las familias que cumplen con compromisos oficiales como parte de la Corona.

La pareja se encargó de los gastos de reparaciones de sus cuentas privadas. Sir Michael Stevens, Keeper of the Privy Purse, encargado de las cuentas reales, dijo: “La propiedad no había sido sujeta a reparaciones en algunos años y había ya planes de hacer una renovación con la responsabilidad de mantener las condiciones de los palacios reales ocupados. El Sovereign Grant cubrió el trabajo realizado para convertir el edificio en una residencia oficial y el hogar de los Duques de Sussex y su nueva familia”.

Además describió: “El edificio fue regresado a una sola residencia y la infraestructura antigua fue reemplazada para garantizar el futuro a largo plazo de la propiedad. Todos los arreglos sustanciales fueron pagados por Sus Altezas Reales”. Una fuente real dijo que entre los trabajos más significativos se incluyó el cambiar las vigas del techo que estaban defectuosos, así como las vigas del suelo y se reemplazó el sistema eléctrico, incluyendo la instalación de electricidad sustentable. “Los sistemas de calentamiento eran viejos y no cumplían con los estándares ambientales que se esperan en la actualidad”, reveló dicha fuente.

El Sovereign Grant, que viene de los fondos para las actividades oficiales de la Familia Real, provee de un presupuesto para arreglar cosas como las cocinas y los baños, pero si los miembros de la realeza necesitan especificaciones más importantes, tienen que pagar la diferencia de su propio bolsillo.

