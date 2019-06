El padrino de Charlotte camino al altar con la maestra de George

Parece que el Príncipe George y la Princesa Charlotte se disponen a volverse a poner sus zapatos de pajecitos de boda y es que se rumora que suenan campanas de boda cerca de Palacio. Según reportan medios británicos, Thomas van Straubenzee -padrino de la Princesa Charlotte y uno de los mejores amigos del Príncipe William- estaría por llegar al altar con Lucy Lanigan-O’Keeffe, asistente del director del colegio del Príncipe George. Apenas hace unos meses se daba a conocer que la pareja había comenzado una relación y ahora se dice que el fin de pasado van Straubenzee se puso en una rodilla para pedir matrimonio a la joven.

The Sunday Times reporta que se espera que George y Charlotte tengan algún rol en la ceremonia, mientras que el Duque de Cambridge sería uno de los padrinos. Ésta sería una más en la larga lista de participaciones en bodas de George y Charlotte, hay que recordar que no solo han sido pajecitos de su tía Pippa, su tío Harry y su tía Eugenia de York, sino que también lo hicieron en la boda de Sophie Carter, una de las mejores amigas de la Duquesa de Cambridge, y Robert Snuggs. De momento, al único niño Cambridge que no hemos visto como parte de un cortejo nupcial es al Príncipe Louis y eso es porque con un año de edad todavía es muy pequeño para este tipo de eventos.

Fue en abril pasado cuando se reportó por primera vez que Thomas y Lucy tenían una relación formal. Antes de esto, Thomas estuvo casado con Lady Melissa Percy, con quien contrajo matrimonio en el 2013 en el Alnwich Castle, famoso por haberse convertido en Howartz en las películas de Harry Potter. En aquel entonces, William y Harry estuvieron entre la lista de invitados, con el Duque de Cambridge como padrino de bodas -por lo que se piensa que podría replicar su papel en estas segundas nupcias-. La pareja se divorció en 2016.

Thomas es uno de los amigos más cercanos a William, con una relación que va de hace muchos años, cuando ambos estudiaron en Ludgrove. En el 2011 cuando los Duques de Cambridge contrajeron matrimonio en la espectacular boda real, Thomas fue padrino de William y junto a James Meade estuvo encargado de dar un simpático discurso en la recepción. Tanto William como Harry son muy cercanos también a Charlie, hermano menor de Thomas, de hecho Harry fue su padrino en el 2018 en su boda con Daisy Jenks. Los Príncipes fueron también muy amigos de Henry, el hermano de los van Straubenzee quien falleció trágicamente en un accidente automovilístico cuando tenía solamente 18 años, desde entonces William y Harry apoyan activamente la caridad en su memoria Henry Van Straubenzee Memorial Fund.

