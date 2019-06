A la distancia, Meghan aparece en el trailer de la última temporada de Suits

Ha pasado más de un año desde su boda y algunos meses más desde que dejó su vida como actriz atrás, pero los fanáticos de Suits han podido ver a Meghan Markle una vez más en su personaje de Rachel. La Duquesa de Sussex ha aparecido en el trailer más reciente de la última temporada de Suits. En el video se pueden ver varios flashbacks en los que Meghan aparece con quien terminó siendo su marido en pantalla, Mike Ross, interpretado por Patrick J. Adams.

Hay que recordar que aunque la Duquesa dejó el programa en el 2017 cuando anunció que estaba por casarse con el Príncipe Harry y tendría que enfocarse en su vida como un miembro oficial de la Familia Real británica, Meghan consiguió la fama que buscó por tantos años en el show de televisión. Rachel Zane fue el personaje que la llevó de California a Toronto, en donde vivió por años antes de mudarse al Reino Unido previo a su boda con el Príncipe. De hecho, la popularidad que le dio el programa fue la que a final de cuentas la llevó a conocer a quien se convertiría en su marido.

Aunque abandonó el show al mismo tiempo que lo hizo Meghan, Patrick hará un regreso a las filmaciones para participar en la última temporada de Suits que volverá a la pantalla el próximo mes. El actor lo confirmó a través de su cuenta de Instagram con una fotografía de su personaje: “El tiempo. Muy emocionado de regresar a la freidora una última vez. Gracias a todos los fans por mantener la llama encendida y al señor Aaron Korsh por recibirme de vuelta”.

Por supuesto, hubo quien especuló que Meghan podría regresar para un último cameo algo que desde el primer momento se consideró simplemente un deseo de los fans pues nunca estuvo sobre la mesa una posibilidad como ésta. Hay que recordar que cuando Meghan renunció al show hace dos años fue muy clara diciendo: “No veo esto como hacer un sacrificio, lo veo como un cambio…Es un nuevo capítulo. Correcto. Y también hay que mantener en mente que he estado trabajando en este show por siete años. Así que somos muy, muy afortunados de tener la posibilidad de tener esta longevidad en una serie y para mí, una vez que marcamos los 100 episodios pensé, ‘¿Sabes qué? He conseguido esto’…Me siento muy orgullosa del trabajo que he hecho”.