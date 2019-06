El mensaje de Harry y Meghan al Príncipe William en su cumpleaños

El Palacio de Kensington está de fiesta con el cumpleaños 37 del Príncipe William. Desde muy temprano comenzaron las felicitaciones en los distintos perfiles de las redes sociales para celebrar al segundo en la línea de sucesión al trono. Desde la fotografía inédita que se publicó en el perfil del Palacio de Kensington, hasta las más emotivas fotos del recuerdo que seleccionaron en los perfiles de la Familia Real y Clarence House para conmemorar este día. Pero sorpresivamente, lo que más llamó la atención fue el mensaje que el Príncipe Harry y Meghan Markle compartieron desde su cuenta de Instagram.

VER GALERÍA

“Gracias a todos por sus encantadores deseos en el cumpleaños del Duque de Cambridge”, se leyó en la cuenta del Palacio de Kensington junto a una fotografía nunca antes vista del Príncipe William tomada en octubre pasado durante su viaje a Tanzania. Fue precisamente en esta publicación que cuenta con más de 300,000 likes que apareció un mensaje escrito desde la cuenta de los Duques de Sussex que decía: “¡Feliz cumpleaños al Duque de Cambridge!”. El gesto es muy similar al que el perfil tuvo en el cumpleaños de la Princesa Charlotte cuando en una publicación similar escribieron: “¡Feliz cumpleaños Charlotte! Mucho amor, H y M, besos y abrazos”. Hicieron lo propio en el cumpleaños del Príncipe Louis escribiendo: “¡Feliz cumpleaños Louis! Mandándote mucho amor de nosotros dos, besos y abrazos”.

VER GALERÍA

Mientras Harry y Meghan conmemoraron el día con ese mensaje, el perfil de The Royal Family, en donde se reporta la actividad de la Reina Isabel, se hizo una conmovedora recopilación en la que no solo se ve al festejado, sino que también recordó algunos de los momentos más simpáticos entre la monarca y el Príncipe. Desde una tierna foto en la que la Reina ve con cariño y orgullo a su nieto, hasta aquel momento en el que la monarca pasó revista al Príncipe William en su época en la academia de Sandhurst, cuando el Duque no pudo evitar romper la formalidad del momento con una sonrisa.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Los Cambridge y los Sussex anuncian la separación oficial de su fundación

Por qué Harry y Meghan no fueron a los primeros dos días del Royal Ascot

Aunque en definitiva, la felicitación más emotiva vino del perfil de Clarence House, que reporta la actividad del Príncipe Carlos y la Duquesa de Cornwall. Si bien el mensaje fue sencillo, la fotografía fue elegida con mucho cariño. En ella se ve a un pequeño William en un columpio que es empujado por el Príncipe Carlos. “Feliz cumpleaños al Duque de Cambridge que hoy cumple 37 años. El Príncipe de Gales y el Príncipe William juegan en el jardín del Palacio de Kensington en 1984”, se leía en el mensaje.

VER GALERÍA