¿Quién arrancó una carcajada a la Reina Isabel?

El Royal Ascot es uno de los eventos favoritos de la Reina Isabel y para muestra la enorme sonrisa que ha llevado en los tres días que han pasado de esta edición de las competencias hípicas. Y es que no es para menos, pues en estos días tiene la oportunidad de conjuntar a su familia casi al completo con su enorme pasión por los caballos. Pero hubo un momento que llamó especialmente la atención, en el que se le vio saludando a Mike Tindall, esposo de su nieta Zara, quien consiguió arrancarle una risa con una de sus ocurrencias.

Es importante decir que Mike es considerado uno de los integrantes más amenos de la Familia Real. El exjugador de rugby es una celebridad por sí mismo en su país y su relación con la nieta de la monarca no ha hecho mella en su sentido del humor del que más de un miembro de la familia es víctima de vez en cuando. Para prueba esta edición del Ascot, cuando el Príncipe William fue una de sus primeras víctimas, para después escandalizar a la Princesa Beatriz con algo misterioso que le dijo al oído para el deleite de la Princesa Eugenia que los observaba divertida. Por supuesto, nadie es más feliz con estas puntadas de su marido que Zara, quien no perdió ni un momento de las bromas que Mike le jugaba a su familia.

Pero el momento más comentado fue protagonizado por la Reina Isabel, quien al saludar a Mike, vio con atención cuando el exatleta le enseñó lo que tenía guardado debajo de su sombrero de copa -parte del protocolo de vestimenta del evento-, un pequeño sombrerito en escala. Al verlo, la Reina al principio no entiende bien qué es pero al darse cuenta de lo que tenía suelta una risa que se ve acompañada por la carcajada de Sophie Wessex, quien aunque no se encontraba en la plática, al ver lo que estaba pasando se acercó para reírse de la broma.

El video rápidamente recorrió las redes sociales con la interrogante: ¿Por qué Mike tenía un minisombrerito escondido debajo de su sombrero? La respuesta no podría ser más tierna. Ahora se sabe que se trata de un chocolate en forma de sombrero que Mike quiso llevar a su hijita Mia de 5 años. “Es un sombrero de chocolate que le voy a llevar a mi hija Mia. Me lo dieron en el almuerzo pero es muy molesto guardarlo en la bolsa, así que decidí ponerlo en mi sombrero”, le dijo a la corresponsal de realeza de The Telegraph. Cuando Camilla Tominey le dijo que la Reina encontró el gesto divertido, él simpático contestó: “¡Son tus palabras, no las mías!”.