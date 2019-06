Los Cambridge y los Sussex anuncian la separación oficial de su fundación

Tal como se sospechaba, el último lazo que ligaba en cuestiones oficiales al Príncipe William y Kate Middleton con el Príncipe Harry y Meghan Markle se ha diluido con la separación de su fundación. Según se ha anunciado, los Duques de Sussex han roto los lazos que los unían a la Royal Foundation, mientras que los Duques de Cambridge continuarán a la cabeza de la organización que será renombrada Royal Foundation of the Duke and Duchess of Cambridge, mientras que Harry y Meghan crearán su propia fundación en la que apoyarán las causas que ellos decidan.

La Royal Foundation ha compartido que la decisión se hizo tras llegar a la conclusión en una revisión de su estructura. Y es que se ha buscado una ‘mejor alineación’ de las actividades caritativas de ambas parejas. Se informó que las parejas continuarán trabajando juntos en el futuro en proyectos como la campaña Heads Together que lucha por la salud mental.

La Royal Foundation fue fundada en el 2009 por William y Harry, incluyendo a Kate como esposa del Duque de Cambridge. Los cambios se comenzaron a dar con el matrimonio de Harry, aunque de inicio se anunció que simplemente se agregaría el nombre de Meghan a la fundación. Las cosas se dieron de forma diferente a partir de marzo pasado cuando se anunció que los Sussex tendrían su propia oficina de trabajo y que oficialmente separaban su casa del Palacio de Kensington y por lo tanto de los Cambridge. Desde entonces, los Sussex cuentan con un equipo propio que se ha establecido en el Palacio de Buckingham y que trabaja de la mano con la oficina de la Reina Isabel.

Esta división se hizo evidente inmediatamente, sobre todo en una época de redes sociales, cuando la cuenta de los Duques de Sussex en Instagram salió a la luz pocos días después del anuncio, además de por supuesto, su cambio físico con la mudanza a Windsor y el cambio de ubicación de su equipo. La correspondencia de ambas parejas también hizo evidente el cambio, señalando directamente que las cartas salientes de la oficina del Palacio de Kensington ahora simplemente apuntan: “La oficina de SAR el Duque y la Duquesa de Cambridge”, eludiendo a los Sussex, nombres que aparecían previamente.

A partir de este anuncio, era cuestión de tiempo que la Royal Foundation contara con el mismo cisma. La división da poco tiempo después de que William y Harry mantuvieran una reunión con los miembros de la Royal Foundation el miércoles pasado, cuando pudieran haber finalizado los últimos detalles previos al anuncio.

