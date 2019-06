Por qué Harry y Meghan no fueron a los primeros dos días del Royal Ascot

Año con año el Royal Ascot es una de esas citas imperdibles en el calendario de la Familia Real británica, para muestra la edición del día de ayer cuando la Reina Isabel encabezó la comitiva en la que estuvieron todos, los Cambridge, los Cornwall, los Tindall, los Wessex, Beatriz, Eugenia y el Duque de York, es más, hasta Guillermo Alejandro y Máxima de Holanda hicieron su debut en este evento. Pero entre esta concurrida lista, no se vio al Príncipe Harry y Meghan Markle, quienes acompañaron a la monarca el año pasado, ¿por qué?

La realidad es que nunca se esperó que Meghan hiciera una aparición, ya que tal como se sabe se encuentra de permiso de maternidad desde poco antes de la llegada del pequeño Archie. Se piensa que no será sino hasta otoño cuando retome su agenda oficial, siguiendo los pasos de Kate para enfocarse en los primeros meses de su bebé. Eso sí, hace algunos días se le vio en el Trooping the Colour, en lo que ha sido una excepción a esta baja. Como se sabe, esta celebración es de especial importancia para los Windsor, al tratarse del cumpleaños público de la monarca, por lo que todos hacen un esfuerzo especial para acompañarla.

La ausencia de Meghan en el Royal Ascot de este año replica lo sucedido el año pasado con la Duquesa de Cambridge. Hay que recordar que en el debut de Meghan en las famosas competencias hípicas, Kate y William no pudieron asistir al evento porque acababan de recibir al Príncipe Louis. Tal como ha hecho Meghan este año, Kate rompió su permiso de maternidad solo en ocasiones especiales como el Trooping the Colour. Eso sí, que si no se les ha visto en los primeros dos días del Royal Ascot, todavía hay alguna oportunidad para poder ver a un elegantísimo Harry hacer una aparición ya sea el jueves o el viernes.

Hay que recordar que Meghan hizo su debut en este estiloso evento luciendo un shirt dress blanco de Givenchy, la firma en la que ha confiado para las ocasiones especiales desde su boda. El bolso, los zapatos y el cinturón en negro fueron de la misma firma. Un mes después de gran enlace en Windsor, Meghan hizo su espectacular estreno en esta tradición de la familia confiando en el sombrerero favorito de las royals, Philip Treacy, con una espectacular pieza en blanco estilo ‘ola’ con detalles en negro, que encantó a más de uno.

