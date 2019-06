Máxima, la reina de los sombreros, se estrena en el Royal Ascot

Si algo ama Máxima de Holanda son los sombreros de gran tamaño, las pamelas vistosas y los diseños llamativos, por lo que pareciera que el Royal Ascot ha sido diseñado especialmente para ella. Aprovechando su visita a Reino Unido, en donde ayer su marido, el Rey Guillermo Alejandro fue ingresado en la Orden de la Jarretera, Máxima se ha estrenado en el evento de tradición británica que tiene uno de los códigos de vestimenta más estrictos. Por supuesto, ni tarda ni perezosa, ha recurrido a su fantástico guardarropa y ha partido plaza con un sombrero digno de comentar y aquella sonrisa que le ha ganado la simpatía de los mandatarios de todo el mundo.

Como los invitados especiales de esta ocasión, Máxima y Guillermo Alejandro llegaron hasta al Ascot Racecourse en el carruaje de la Reina Isabel, acompañados por el Príncipe Andrés. Desde el primer momento, el sombrero de Máxima capturó todas las miradas, luciendo uno con una base que cumplía de más la regla de los 10 centímetros de diámetro y que estaba completamente cubierta por hojas que daban un aspecto floral formando un especial volumen, haciendo de éste uno de los más vistosos de esta edición. El diseño estuvo a cargo de Berry Rutjes.

A juego con su sombrero, que en definitiva era la pieza statement de su look, llevaba un vestido de estampado arena con toques de café de manga larga y falda ‘modesta’, como dicta el protocolo. Experta al momento de caminar en tacones, Máxima no tuvo problema en caminar por el césped con sus zapatos en gamuza color tabaco, mismo tono de sus guantes de piel. Dando el toque especial a su look, el clutch fue en piel de víbora en tonos de café.

Una firme creyente de que más siempre es más, Máxima no dejó que su vistoso sombrero la limitara de llevar unos grandes aretes de diamantes estilo chandelier que lucieron al máximo a pesar de que la esposa del Rey Guillermo Alejandro llevaba su rubia melena en un medio recogido. A juego llevó su brazalete de diamantes parte de este juego de joyería.

Ésta no es la primera vez que miembros de la realeza internacional asisten al Royal Ascot, hay que recordar que hace un par de años la Princesa Mary y el Príncipe Federico de Dinamarca pasaron un gran momento, emocionándose por las carreras de caballos. En aquella ocasión, Kate y William también fungieron de anfitriones como lo han hecho en esta ocasión por su muy buena relación con los Reyes de Holanda.

