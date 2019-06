Sofisticadamente romántica, así ha lucido Kate en el Royal Ascot

Año con año los ojos se posan sobre Windsor para la celebración del exclusivo Royal Ascot. Con uno de los códigos de vestimenta más estrictos de Gran Bretaña, esta cita permite ver a las damas de la Familia Real en sus looks más estilosos y este año no ha sido la excepción para la Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, quien ha vuelto a encantar con un romántico diseño en azul serenidad que fue perfecto para el día de carreras en el que las pamelas y los sombreros más exóticos se dan cita.

VER GALERÍA

Para esta ocasión, Kate eligió un elegante vestido de tonos románticos en azul serenidad con contrastes de transparencias en las mangas, cuello estilo pussycat bow -de moño- y detalles de encaje guipur. El diseño que fue perfecto para esta ocasión estuvo a cargo de Elie Saab, siendo la primera ocasión en la que la Duquesa de Cambridge apuesta por esta famosísima marca que se ha convertido en una de las favoritas de las alfombras rojas. El vestido original de la colección Resort 2019 fue alterado para Kate, agregando mangas largas y quitando las transparencias de la falda que eran mucho más reveladoras de lo que ha llevado la Duquesa para el Royal Ascot.

VER GALERÍA

Como dicta el protocolo, las mujeres deben llevar sombreros con diámetro de por lo menos 10 cm (los fascinators no son aceptados), por lo que Kate ha recurrido al sombrerero favorito de las royals británcas Philip Treacy, quien ha hecho un hermoso sombrero azul serenidad a juego con el vestido que en la parte inferior lleva una enorme rosa en el mismo color. Siguiendo el tema de color, Kate ha lucido unos aretes en este mismo tono de azul, presumiblemente de Kiki McDonough. El bolso y los zapatos los eligió en contraste en color plateado.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Máxima, Letizia y Kate, el duelo de estilo más anhelado

El regreso del vestido más chic de Kate

El protocolo del Royal Ascot ha sido específicamente cuidado a lo largo de los años, asegurando que se mantenga como todo un hito cuando de estilo se trata. A las mujeres se les pide ir en vestidos o faldas de un ‘largo modesto’ significando que debe de ir justo por encima de la rodilla o más largos. Los vestidos o tops deben de tener tirantes de por lo menos una pulgada, mientras no se permite ningún tipo de escote off the shoulder, halter o tirantes tipo spaghetti. A partir de la edición pasada se aceptan los trajes de pantalón que hasta entonces estaban prohibidos, pero se pide que lleguen hasta el tobillo y deben ir en el mismo color. Los jumpsuits deben ir por debajo de la rodilla y cumplir con las mismas reglas de los vestidos. Y por supuesto, lo más importante es que el sombrero tenga una base sólida de 4 pulgadas o 10 centímetros de diámetro, dejando fuera totalmente a los fascinators.

VER GALERÍA