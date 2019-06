Harry y Meghan ya tienen una niñera para el pequeño Archie

Al parecer, Archie Sussex ya tiene su propia niñera, según reportar algunos medios británicos. El Príncipe Harry y Meghan Markle habrían contratado a una niñera británica para comenzar a trabajar en el cuidado de su primogénito en Frogmore Cottage. De acuerdo a HarpersBAZAAR.com, la nana no vive con ellos en la residencia real y tampoco trabaja con la familia los fines de semana. HELLO! comprende que la niñera acompañará a Harry y Meghan en la gira por África que se ha reportado tendrían a final de este año, para hacerse cargo del cuidado del bebé mientras sus padres asisten a los compromisos en los que él no pueda estar.

La llegada de la niñera se daría seis semanas después del nacimiento del bebé real, tiempo en el que Meghan ha estado de baja de maternidad para poder hacerse cargo de esta nueva faceta en su vida. Aunque la Duquesa de Sussex se ha entregado a su papel como mamá con apenas una aparición en público durante el Trooping the Colour, el Príncipe Harry no ha podido bajar el ritmo a su actividad y desde la primera semana del nacimiento salió del país a Holanda y semanas más tarde a Italia para poder cumplir con compromisos de Invictus y de su fundación Sentebale.

Se espera que sea hasta otoño cuando la Duquesa de Sussex retome su agenda oficial y parece que lo hará con toda la fuerza. Ella y Harry estarían planeando una gira de dos semanas por África en octubre con su bebé Archie. El itinerario incluiría Malawi, para que Harry pueda enfocarse en la expansión de su caridad Sentebale, además de Angola, donde el gobierno está por liberar de minas dos parques nacionales. Botsuana y Sudáfrica son destinos que también se espera se encuentren en sus planes, por la cercanía que la pareja tiene con ambos lugares.

Una vez que termine su permiso de maternidad, Meghan se enfocará en el trabajo de las organizaciones que luchan por las causas más cercanas a su corazón. Hay que recordar que la Duquesa de Sussex recibió sus primeros patronatos de manos de la Reina semanas antes de convertirse en mamá, aprovechando hasta el último momento de su embarazo para poder trabajar.

Se ha llegado a decir que Meghan podría hacer una pausa en su baja de maternidad para participar en el September issue de British Vogue para escribir una pieza sobre las diferentes causas por las que aboga, incluyendo el empoderamiento femenino. Se sospecha que Harry y Archie no serán parte de la sesión fotográfica que acompañará el artículo, al estilo de la ocasión en la que Kate hizo algo similar.

