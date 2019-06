Kate y la simpática respuesta que dio a una niña que no entendía por qué si era princesa no iba vestida como Elsa de Frozen

Si bien de momento Kate Middleton lleva el título de Duquesa de Cambridge, se sabe que para fines prácticos es una princesa al estar casada con el Príncipe William, y en unos años, cuando su marido suba en la línea de sucesión recibirá el nombramiento oficialmente. Pero si tiene la codiciada posición, a una pequeña de Cumbria no le quedaba tan claro por qué una princesa estaría vestida en su versión más casual y no en un vistoso vestido con corona, muy al estilo de Elsa de Frozen, algo que por supuesto, dejó saber a una divertida Kate. Siempre mostrando su lado más maternal en este tipo de encuentros, la Duquesa no tuvo problema en dar una respuesta que acabara con las dudas de la pequeñita.

Durante su visita a Cumbria, Kate recibió flores de dos hermanitas locales que estaban un poco abrumadas con conocer a una princesa de carne y hueso. Como suele hacer en este tipo de encuentros, la Duquesa preguntó algunas cosas a las niñas, que tímidas no estaban tan entregadas a la conversación. “Es una princesa, ¡tú amas a las princesas!”, le dijo el animado papá a la más pequeña mientras saludaba a Kate. Cuando la niña no respondió y seguía viendo con curiosidad a la Duquesa, el papá explicó: “Es que quería saber si ibas a llevar el vestido de la Princesa Elsa (de Frozen)”.

Ni tarda ni perezosa, Kate respondió inmediatamente: “Ya sé, lo siento. Vine en pantalones y abrigo porque voy a ver unas ovejas”. Al parecer, esta respuesta dejó más contenta a la niña al saber que las princesas de vez en cuando dejan en casa los vistosos trajes y las fastuosas tiaras para poder participar en algunas actividades más demandantes. Y Kate no mentía, pues demostrando que ella no tiene ningún problema con participar en cualquier actividad a la que la inviten, valientemente ayudó a un granjero a detener a una oveja para poder trasquilarla al conocer más sobre el trabajo de la lana en la localidad.

En vez del vestido que la niña soñaba con ver -tal como en las películas- Kate llegó a la localidad en una chaqueta estilo cazadora de Troy London combinada con una blusa blanca de cuello isabelino con un suéter en un tono de verde deslavado, skinny jeans y sus botas See de Chloe, que después cambió por otras más cómodas. El look fue perfecto para apapachar a los perros del lugar, trabajar con las ovejas, participar en la labor local de construcción de una barrera y cerrar un agitado día con una hora del té en la casa de una familia de granjeros.

