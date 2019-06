Después de una semana de gran protocolo, Kate se muestra en su faceta más casual

Tras una semana de tiaras y grandes sombreros en compromisos de los más altos protocolos, la Duquesa de Cambridge -Kate Middleton- ha mostrado su lado más casual durante su visita a Cumbria. La Duquesa viajó con el Príncipe William para celebrar la resiliencia de los granjeros de la comunidad y ahí tuvo la oportunidad de dejarse ver cálida y cercana, no solo con la gente, sino también con peludos amigos que se encontró en el camino. Aprovechando que tomó las prendas más relajadas de su guardarropa, Kate se dio el lujo de hacer paradas mientras saludaba a la gente para también hacer cariños y apapachos a varios cachorros que se encontraban a su paso.

VER GALERÍA

La pieza clave de este look fue la chamarra estilo cazadora de Troy London en verde olivo que tiene un precio de 275 libras esterlinas (alrededor de $7,288 pesos mexicanos). Al saber que ésta iba a ser la pieza que llevara el resto de su outfit, Kate la combinó con una blusa blanca de cuello isabelino que iba debajo de una sudadera en verde deslavado.

Para mantener la comodidad que requería trasquilar una oveja -sí, así como lo lees, ésta fue una de las actividades en las que Kate participó esta mañana-, la Duquesa requirió a sus skinny jeans negros de confianza que cobraron un toque chic con sus famosos botines modelo See de Chloe de 257 dólares (aproximadamente $5,140 pesos mexicanos). Y si el tema era casual, la melena de la Duquesa lució recogido en una elaborada cola baja que tenía un ligero trenzado para dar volumen al frente, este peinado permitió ver a la perfección los aretes Kiki McDonough en forma de hoja en oro con diamantes de Kate, de 2,300 libras esterlinas (aproximadamente $60,950 pesos mexicanos). Eso sí, parece que ella no estuvo encargada de su melena pues Kate confesó divertida que intentó hacerle una trenza a la Princesa Charlotte esta mañana y no lo logró.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Radiante en amarillo, Kate conquista en el Trooping the Colour

La simpática reacción de William y Kate al cachar al Príncipe Louis chupándose el dedo en el Trooping the Colour

Este look fue ideal para un día por demás ocupado que comenzó con la visita de los Duques al mercado del pueblo de Keswick, donde tuvieron la oportunidad de encontrarse con organizadores y voluntarios, incluyendo aquellos que trabajan en el equipo de rescate de la montaña aledaña. Parte de la visita incluyó una parada con la Cumbria Community Foundation para después asistir a una granja tradicional de ovejas, en donde ayudaron a trasquilar a estos tiernos animalitos para poder trabajar su lana.

VER GALERÍA