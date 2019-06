¿Será ésta la próxima vez que veamos a Archie, el bebé de Harry y Meghan?

Ha pasado poco más de un mes desde el nacimiento de Archie, el primogénito del Príncipe Harry y Meghan Markle, pero los seguidores de la pareja están ansiosos de tener un nuevo vistazo al más joven de los Windsor. Aunque no ha habido ningún anuncio oficial sobre su próxima aparición en público, se cree que los usuarios de redes sociales no tendrán que esperar tanto. Como en distintos puntos alrededor del mundo, este domingo se celebrará en Reino Unido el Día del Padre y es muy probable que la pareja comparta una imagen especial al tratarse de la primera vez en la que el Príncipe Harry celebra esta fecha.

VER GALERÍA

¿Qué ha hecho pensar esto? Que el pasado Día de las Madres británico, en el perfil de Instagram de los Duques de Sussex se publicó una fotografía en la que se veían los piecitos del bebé tomados por la mano de Meghan. La imagen, muy al estilo Instagram, fue compartida para celebrar a las mamás que se encontraban celebrando y se hizo una mención especial al primer Día de las Madres de la Duquesa de Sussex. Siguiendo las premisas de las redes sociales que Meghan llevaba con mucho éxito en su época de actriz, la imagen además de llevar el mensaje institucional, compartía un poema para conmemorar la fecha.

VER GALERÍA

Además de una fotografía como ésta, se espera que pronto se celebre el bautizo del pequeño bebé Sussex, aunque no se tiene claro si tan como en su nacimiento, sus padres apuesten por la completa privacidad. Hay que recordar que tras su nacimiento el pasado 6 de mayor en el Portland Hospital de Londres, tuvieron que pasar dos días para que fuera presentado al público con una rápida sesión de fotos en uno de los salones del Castillo de Windsor.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Meghan Markle, la gran protagonista del 'Trooping the colour'

¡Vuelve Meghan Markle! Su elegante regreso con el color de las citas más esperadas

Hay que recordar que además de la privacidad con la que los Sussex han decidido llevar el nacimiento de su bebé, no es común que los pequeños Windsor aparezcan mucho en sus primeros veces de vida. Al Príncipe Louis no se le volvió a ver en público desde su nacimiento sino hasta el Trooping the Colour el pasado fin de semana, antes de esto únicamente se compartieron algunas fotografías en momentos especiales que dejaron ver cómo fue su primer año de vida. A diferencia de Louis, tanto George como Charlotte realizaron giras oficiales con sus padres en sus primeros meses, lo que dejó verlos en distintos escenarios. ¿Será que Archie se embarque en un viaje con sus papás?

VER GALERÍA