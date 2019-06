Radiante en amarillo, Kate conquista en el Trooping the Colour

Es sin duda, su cita más colorida del año y esta vez la Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, no ha decepcionado. Si durante sus apariciones en el Trooping the Colour ha pasado por todas las tonalidades del arcoíris, esta vez se ha decantado por un clarísimo amarillo que la han hecho lucir literalmente resplandeciente. Si bien, las imágenes en el balcón -esta vez acompañada por primera vez de sus tres hijos- son siempre las más socorridas, los amantes de la moda no pueden evitar fijarse en el look que la Duquesa elige para esta fecha.

Tomando como inspiración el hecho de que este desfile en honor al cumpleaños público de la Reina marca el inicio del verano para los ingleses, es muy sabido que Kate apuesta por el color. Esta año ha aparecido con un elegante vestido con detalles estilo solapa doble en el cuello formando una V y un elegante plisado en la falda de su firma de cabecera para eventos especiales, Alexander McQueen. Por la tonalidad que ha elegido ha sido descrita literalmente como un rayo del sol, regalando las mejores fotografías al viajar en la misma carroza que los Duques de Sussex y la Duquesa de Cornwall.

Por supuesto, no ha look del Trooping the Colour completo sin el respectivo sombrero, y en este caso Kate apostó por el dramatismo con uno de forma asimétrica en una moderna forma estructurada soportado por una gran flor en el mismo tono de amarillo paja diseñado por la casa Philip Treacy. La melena completamente recogida en un moño de lado nos dio un vistazo de los aretes de la Reina con perlas de gota de Bahrein que le hemos visto en dos ocasiones anteriores.

Éste es el octavo Trooping the Colour de Kate desde su boda con el Príncipe William y sin duda será el más especial. No solo es la primera ocasión en la que aparece que con sus tres hijos saludando desde el balcón, sino que este año le tocó encabezar el desfile previo, celebrado la noche del jueves, cuando uno de los miembros de la Familia Real es el encargado de saludar a todos los participantes antes del gran día. Con enorme orgullo, la Duquesa apareció luciendo su elegante abrigo en perla que le habíamos visto en su visita a Canadá, dejando ver que cada vez toma más responsabilidades dentro de su papel real.

