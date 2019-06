El compromiso secreto de William y Kate durante la visita de Trump

Esta semana los reflectores se han posado sobre la Familia Real británica que ha recibido en su país al Presidente de Estados Unidos. La tradicional bienvenida, el banquete de Estado, además de almuerzos y horas del té con la delegación estadounidense han mantenido su agenda muy ocupada en estos días, pero al Príncipe William y a la Duquesa de Cambridge -de soltera Kate Middleton-, se les vio únicamente en uno de estos eventos. Ahora se ha dado a conocer que lejos de las cámaras, ellos estaban cumpliendo con otros compromisos de gran importancia para ellos.

De acuerdo con la Circular de la Corte, la pareja, como patrones de The Royal Foundation of the Duke and Duchess of Cambridge and The Duke and Duchess of Sussex, recibieron a Keith Mills y la señorita Lorraine Heggessey. El señor Mills es el presidente de The Royal Foundation, así como de la Invictus Games Foundation del Príncipe Harry; mientras que la señora Heggessey es la CEO de la fundación. Este tipo de juntas son muy comunes para los royals, quienes se reúnen en privado con su equipo para discutir los proyectos actuales, así como los venideros. Por ejemplo, el Príncipe Harry y Meghan Markle, quien de momento se encuentra de baja de maternidad, también tienen reuniones similares.

Esta junta tuvo lugar solo unas horas después de que William y Kate aparecieran en sus mejores galas en el banquete de Estado en el Palacio de Buckingham. Los Duques de Cambridge fueron solo algunos de los royals presentes en esta gran reunión que como dicta la tradición se ofrece en honor de los invitados durante las visitas oficiales.

Como suele hacer en las ocasiones importantes, Kate recurrió a la firma Alexander McQueen para el vestido de pequeños holanes que estrenó esta noche. La velada se volvió muy especial al ser la primera ocasión en la que la Duquesa llevó su investidura como Dame Grand Cross de la Royal Victorian Order, un honor que recibió de manos de la Reina Isabel en abril pasado coincidiendo con su octavo aniversario de bodas.

Según dicta el protocolo, Kate apareció con una tiara y por supuesto, eligió la que es considerada la de la Princesa Diana, la Queen Mary’s Lover’s Knot tiara. Aprovechando la ocasión, la Duquesa recurrió al joyero real para lucir unos aretes de diamantes y zafiros de la Reina Madre. Kate completó este look con el retrato de la Reina en la Royal Family Order.

