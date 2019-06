El misterio del saludo de Kate en el banquete de Estado ha sido resuelto

Radiante, la Duquesa de Cambridge -Kate Middleton- apareció la noche del lunes en el banquete de Estado en honor al Presidente de Estados Unidos en el Palacio de Buckingham. Como dicta el protocolo, Kate lucía en sus mejores galas con un vistoso vestido en blanco de Alexander McQueen y la Queen Mary’s Lover’s Knot Tiara, y entraba al gran salón del brazo de Steve Mnuchin, Secretario del Tesoro de Estados Unidos. Hasta ahí todo iba según lo planeado, pero las cosas se tornaron misteriosas cuando antes de tomar su asiento, Kate hizo un alto en la procesión y saludó a una invitada.

VER GALERÍA

Quienes seguían la transmisión en línea, inmediatamente tomaron las redes para preguntar quién era la mujer. Pues el misterio ha quedado resuelto, se trata de Louise Linton, la esposa del señor Mnuchin. La mujer de 38 años es una actriz escocesa, que lucía de lo más elegante en un diseño en color burgundy. Aunque en ese momento no se había identificado, gracias a sus redes sociales se pudo saber a través de su vestido que se trataba de ella. No sorprendería que el señor Mnuchin haya querido presentar a la Duquesa con su mujer al verla en su camino hacia sus lugares. Hay que recordar que como dicta el protocolo de estos banquetes, los lugares son asignados con mucha atención y las parejas no se sientan juntas. De hecho, se busca intercalar personas que puedan tener intereses similares para propiciar la conversación.

“¡Increíble estar en casa en Gran Bretaña! Un honor asistir a la cena de Estado en el Palacio de Buckingham. Fue una velada hermosa”, escribió Louise en su cuenta de Instagram junto a una fotografía en la que posaba con su marido y una más del salón en el que se realizan estas recepciones en el Palacio. Hay que recordar que la esposa del Secretario ha dado mucho de qué hablar desde su nombramiento, así que no sorprende que una vez más se colara entre los protagonistas.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Con la tiara de la Princesa Diana, Kate ha deslumbrado en el banquete en honor a Donald Trump

Melania se une a las mujeres Windsor vistiendo de blanco en el banquete de Estado

Es bien sabido que Kate ya es una experta anfitriona, no solo en cuestiones diplomáticas, sino en cualquier compromiso en el que tiene que platicar con la gente y hacerla sentir cómoda. Ella misma ha confesado que se le puede ir el tiempo platicando con la gente y que tiene que aprender de la Familia Real que suele ser muy práctica durante los eventos públicos. A su entrada al recinto se le pudo ver charlando con el Secretario del Tesoro, por lo que no ha sorprendido que haya querido complacerlo saludando a su mujer.

Kate lució radiante en un diseño de su firma de cabecera para ocasiones especiales, Alexander McQueen. Y es que no era para menos, pues esta noche pudo estrenar su condecoración como Dame Grand Cross of the Royal Victorian Order, un honor que recibió de la Reina en abril pasado coincidiendo con su octavo aniversario de bodas.

VER GALERÍA