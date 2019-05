El cariñoso guiño a Meghan en las apariciones en solitario del Príncipe Harry

Si Meghan Markle se encuentra disfrutando de su permiso de maternidad, la agenda del Príncipe Harry no se ha detenido. La tarde de ayer, el Duque de Sussex se convirtió en el más galante acompañante de la Reina Isabel en la Garden Party que ofreció junto a la Princesa Beatriz y la Princesa Eugenia. En una grata coincidencia, hace precisamente un año, fue en una Garden Party como ésta que Harry y Meghan hicieron su primera aparición como marido y mujer; y aunque esta vez el Príncipe tuvo que asistir en solitario, esto no significó que no tuviera especiales deferencias con su mujer.

Cumpliendo con el estricto código de vestimenta para este tipo de compromisos, Harry lució más galante que nunca y tuvo la oportunidad de encontrarse con representantes de las caridades que tanto él como su mujer apoyan. Harry se aseguró que los miembros de los patronatos de las organizaciones de la Duquesa de Sussex estuvieran bien atendidos en el evento y pasó tiempo platicando con los invitados de Mayhew, el National Theatre, Smart Works y la Association of Commonwealth Universities, todas y cada una de ellas, invitadas de Meghan.

De hecho, Smart Works tomó la oportunidad de agradecer a Meghan a través de su cuenta de Twitter: “De parte de todos en Smart Works, queremos mandar un gran agradecimiento a la Duquesa de Sussex por invitarnos a la Garden Party en el Palacio de Buckingham”. Esto ha dejado claro que aunque Meghan se encuentra en casa disfrutando de las primeras semanas de vida de Archie, su labor sigue presente y el Príncipe Harry es el encargado de asegurarse de que todo salga como si ella estuviera ahí.

Que si el orgulloso papá ayer cumplía con la petición de su esposa, esta mañana Harry ha mostrado su faceta más paternal. El Duque de Sussex asistió al partido inaugural de la ICC Cricket World Cup entre Inglaterra y Sudáfrica en The Oval de Londres. Antes de trasladarse al palco desde donde observó el encuetro, tuvo la oportunidad de reunirse con un grupo de jovencitos que participarían en la inauguración y que muy entretenidos se divirtieron al máximo con el Príncipe. Éstas no han sido semanas fáciles para Harry, quien además de estar adaptándose a los horarios de un recién nacido, ha cumplido con todos sus compromisos dentro y fuera del país. Hay que recordar que la semana pasada estuvo tres días en Roma para poder participar en el partido de polo en beneficio de su caridad Sentebale.

