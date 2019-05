La efusiva celebración del Príncipe William por el triunfo de su equipo

Hay momentos emocionantes en los que el protocolo se puede dejar de lado y dejarse llevar por la alegría, esto es lo que le pasó al Príncipe William al ver a su equipo hacer un triunfal regreso a la premier league del futbol británico. Como un aficionado más, el Duque de Cambridge asistió al estadio de Wembley para ver el encuentro entre el Aston Villa y el Derby, en el que el equipo de William resultó ganador provocando la enorme alegría del segundo en la línea de sucesión.

Él mismo lo ha explicado, decidió desde muy joven apoyar a un equipo más chico para poder vivir emocionantes subidas y bajadas, y parece que esta vez el Aston Villa ha cumplido con creces a su aficionado más importante. Desde un palco del estadio se podía ver a un feliz William, que ante la segunda anotación de su equipo que les daría el triunfo, celebró como pocos. El Duque brincó emocionado de su asiento con los brazos levantados y sin pensarlo dos veces se fundió en un abrazo de alegría con el exfutbolista John Carew.

Si la emocionante reacción del Príncipe se volvió viral en cuestión de minutos, con el Palacio de Kensington retomando el video en sus redes sociales, la cercanía de William con el exjugador del Aston Villa también fue muy comentada. Al parecer, su amistad va de un tiempo atrás: “Él estaba en Noruega hace unos meses y a mí me invitaron a la cena real en el castillo con otros embajadores del deporte”, contó John a Soccer AM.

“Él es un gran fanático del futbol. Hablamos mucho del futbol, especialmente del Villa porque es un gran hincha del Aston Villa”, contó John en aquella ocasión sobre su relación con el Príncipe. A partir de que comenzó su amistad se les ha visto apoyar a su equipo juntos en otras ocasiones, como en el encuentro que tuvieron contra el Cardiff: “Decidimos ir y apoyar a nuestro equipo antes de que acabara la temporada. Me invitó a acompañarlo y fue un gran honor. Él es muy entusiasta, en verdad ama el futbol”.

No es raro que el Príncipe, como Presidente de la Federación de Futbol de su país sea un amante de este deporte, pero a lo largo del tiempo se le ha cuestionado mucho su selección de equipo. “Hace mucho cuando estaba en la escuela, me obsesioné con el futbol. Estaba buscando clubes. Todos mis amigos en la escuela le iban o al Manchester United o al Chelsea pero yo no quería seguir a los equipos más populares”, explicó en el 2015 a Gary Lineker, “Quería un equipo que estuviera a la mitad de la tabla, que me pudiera dar una montaña rusa de emociones. El Aston Villa siempre ha tenido una gran historia. Tengo muchos amigos que apoyan al Aston Villa y a uno de los primeros partidos de la copa al que fui fue al de Bolton contra el Aston Villa en el 2000”.