La verdad detrás de la foto de Kate y William que parece salida de un musical

El Palacio de Buckingham fue escenario de una de las garden parties de este año, en la que el Príncipe William y la Duquesa de Cambridge -Kate Middleton- acompañaron a la Reina Isabel como anfitriones de la tarde. Perfectamente enfundados en looks que seguían el estricto código de vestimenta de este tipo de vénetos, Kate y William fueron capturados en un momento que pareciera una escena salida de un musical de época. Como pocas veces, se permitieron tomarse del brazo en público y en la imagen se ve a un animado Príncipe intentando llevar a su esposa a mostrarle algo que por la fotografía no se puede definir.

Después de que la imagen se hiciera viral, HELLO! habló con Lucy Stafford, la invitada responsable de esta fotografía: “Mientras se iban de la fiesta, Kate estaba pasando mucho tiempo platicando con los invitados y William tuvo que apurarla, ¡que es justo el momento en que la foto fue tomada!”. La graciosa anécdota suena muy fiel a la personalidad de Kate, quien hace algunos años contó que tiene algunos problemas cuando se trata de caminar y saludar a las personas que los esperan. “Hay un verdadero arte en esas caminatas”, dijo en el documental Our Queen at 90 de ITV, “Todos en la familia se burlan de mí porque paso mucho tiempo platicando. Todavía tengo que aprender un poco más y recibir algunos tips, supongo”.

Pero el tiempo que Kate dedicó a la gente encantó a más de uno, como a Lucy, quien no pudo ocultar su emoción por vivir este especial momento: “Me sentí muy afortunada de haber asistido a la fiesta y definitivamente, ¡nunca lo olvidaré!”. La jovencita documentó este día en su cuenta de Instagram, publicando tres fotografías que rápidamente dieron la vuelta a la red.

Lucy fue una de las 8,000 personas invitadas a esta fiesta que cada año tiene como intención agradecer y reconocer a personas que han dado algún servicio a la sociedad. Lucy fue invitada por haber fundado la organización Hospital Love Bundles, que envía paquetes con productos especiales a jóvenes adultos que tienen que ser ingresados constantemente al hospital. Lucy también es una de las impulsoras de la legislación de la cannabis medicinal en Reino Unido. Siendo muy afortunada, la jovencita tuvo oportunidad no solo de ver a William y Kate, sino también pudo conocer personalmente a la Reina, algo extraño, pues los miembros de la Familia Real se separan durante la fiesta para poder saludar a tantas personas como les sea posible.

