El casual look de Kate que se volverá tu favorito para el próximo verano

La creación de su jardín para el Chelsea Flower Show ha dejado ver el lado más casual y relajado de la Duquesa de Cambridge, de soltera Kate Middleton. Desde aquellas imágenes en las que se le ve jugando como una niña en el columpio que se colocó en su Back to Nature Garden, las fotografías en las que se le ve trabajando con los arquitectos, hasta las postales más entrañables con sus hijos conociendo el lugar, Kate ha mostrado que en el fondo es una chica de campo y que sabe darle un giro a su guardarropa para poder disfrutar un escenario como éste al máximo. Por lo que su visita esta mañana al lugar con un grupo de niños no podía ser diferente, dejando a más de uno deseoso del inicio del verano para poder replicar el look que eligió para esta informal cita.

En esta primera cita del día, pues más tarde regresará al jardín acompañada por la Reina Isabel, Kate eligió un look casual en una combinación que nunca antes le habíamos visto. Perfecta para esta temporada primaveral, la Duquesa eligió una blusa con bordados anglaise de M.i.J. Jeans modelo Mable en color blanco que se puede conseguir por 212 libras esterlinas (alrededor de $5,618 pesos mexicanos). Para darle formalidad a este look, Kate fajó la blusa en sus pantalones de pata de elefante corte midi con cintura alta que son de la firma española Massimo Dutti. Los pantalones estilo culotte están disponibles en México por un precio de $1,695 pesos mexicanos.

Si se trataba de un día relajado, o por lo menos una mañana, no podían faltar unos tenis que le permitieran jugar en los alrededores del jardín. Para esto eligió los modelo Cotu 2750 de la firma Super Gauk que cuestan solamente 50 libras esterlinas (algo así como $1,325 pesos mexicanos). Y para mantener la discreción, como accesorios llevó solamente los aretes modelo Siren Wire de Monica Vinader en ónix verde con un precio de 135 libras esterlinas (aproximadamente $3,578 pesos mexicanos) y su reloj Cartier.

Este look permitió que Kate visitara cada rincón del jardín, incluso la ‘casa del árbol’ que se incluyó más a modo de terraza con escaleras hechas con troncos. Tal como ha contado en las entrevistas que ha dado sobre este espacio, Kate ha querido demostrar los beneficios de jugar al aire libre y reencontrarse con la naturaleza, sobre todo en los primeros años de vida. Será esta tarde cuando pueda presumir los frutos de su ardua labor a la Reina Isabel, quien hará una visita especial al lugar.

