El Príncipe Carlos podría haber conocido ya a su cuarto nieto, Archie

El Príncipe Carlos habría viajado el día de ayer a Windsor para poder conocer a su cuarto nieto, Archie, el primogénito del Príncipe Harry y Meghan Markle. A pesar de que tuvo un día bastante agitado, al finalizar sus compromisos oficiales, el jueves se esperaba que el Príncipe pudiera hacer la ansiada visita a Frogmore Cottage para poder conocer al Bebé Sussex, además por supuesto, de saludar a los nuevos papás y ver cómo está Meghan tras el nacimiento. En el reporte de HELLO! no se sabía si el Príncipe estaría acompañado por su mujer, Camila -quien tiene sus propios cinco nietos, haciéndola una experta en bebés-.

Aunque el orgulloso abuelo había estado cerca para el nacimiento de sus tres primeros nietos, parece que el retraso en la llegada de Archie complicó un poco las cosas para el Príncipe que tenía comprometida ya una visita oficial a Alemania. A su regreso al Reino Unido, el primero en la línea de sucesión tuvo que presidir la primera garden party del año en el Palacio de Buckingham y a pesar de que el martes por la mañana tuvo un acto oficial, en el que incluso se le vio dando la investidura de caballero al tenista británico Andy Murray, pudo darse una escapada a Windsor que está a poco más de una hora de distancia de Londres.

Esta visita habría llegado solo unos días después de que el Príncipe William y Kate Middleton se desplazaran hasta Windsor para poder conocer a su nuevo sobrino. Se cree que la tarde del martes pasado, después de cumplir con sus respectivas apariciones públicas, los Duques de Cambridge hicieron la primera visita a los Sussex desde que se convirtieron en papás y tuvieron la oportunidad de conocer al nuevo integrante de la familia.

Con la visita de su abuelo, el pequeño Archie ha podido conocer ya a buena parte de la familia. Solo dos días después de su nacimiento, la Reina Isabel y el Duque de Edimburgo se mostraron encantados de conocer al nuevo bebé de la familia. Lady Jane Fellowes, hermana de la Princesa Diana, también ha sido reportada dentro de las visitas, sin faltar los Duques de Cambridge y Doria Ragland, quien no se ha separado de su hija en estos momentos.

Quienes no han podido conocer al nuevo bebé real han sido Zara y Mike Tindall, la prima y cuñado de Harry, siguen esperando su oportunidad de visitar a la familia. Mike contó esta mañana a Good Morning Britain cuando le cuestionaron sobre Archie: “Todavía no, no hemos logrado reunirnos. Es gracioso que se piensa que todos hemos estado por ahí pero no es así”. Aunque gracias a la cercana relación que Harry tiene con los Tindall, seguramente podrán reunirse muy pronto.

