El certificado de Archie confirma en dónde nació el bebé de Harry y Meghan

Después de muchas especulaciones alrededor del nacimiento de Archie, el primogénito del Príncipe Harry, el lugar en donde Meghan dio a luz ha sido revelado. Desde aquella mañana del 6 de mayo corría el rumor de que en vez de un nacimiento en casa como se había planeado, Meghan había tenido que ser trasladada a un hospital en Londres y ha sido el certificado del bebé el que ha confirmado esta información.

El Portland Hospital en Londres fue el lugar en donde Meghan dio a luz a su bebé según se puede leer en el certificado que se ha hecho público. Es precisamente este lugar en el que la Duquesa de York recibió a sus dos hijas, la Princesa Beatriz y la Princesa Eugenia. Lady Sarah Chatto, sobrina de la Reina Isabel, también eligió este lugar para la llegada de sus hijos, algo que también replicó en su momento Victoria Beckham.

En el certificado de nacimiento se han podido descubrir otras curiosidades, como que Meghan apunta como su ocupación: “Princesa del Reino Unido” -mismo título que se ha usado para Kate la documentación de sus hijos-. Tal como dio a conocer el Palacio en aquel momento, el bebé llegó al mundo a las 5:26 am del lunes 6 de mayo. En ese primer comunicado no se había dado a conocer el lugar de nacimiento del bebé, aunque el DailyMail reportó casi de forma inmediata que los planes de que el niño naciera en casa no se habían podido cumplir y que había sido el nosocomio de Westminster el elegido para el parto.

A lo largo del embarazo se dijo que Meghan tenía planeado dar a luz en su nuevo hogar, Frogmore Cottage, y aunque todo apuntaba a que esto sucedería, el tabloide británico reportó que de último momento la pareja había sido trasladada al hospital de Londres por un equipo de seguridad de Scotland Yard. Fuentes confirmaron que la pareja había pasado la noche en el hospital hasta que el bebé llegó en las primeras horas del siguiente día. No se sabe si el parto fue inducido o no, a pesar de que la fecha del nacimiento estaba programada para varios días antes. A pesar de que estos reportes no se hicieron esperar, el Palacio no confirmó ni negó nada reiterando que: “Los detalles del nacimiento son privados”.

Un par de días después del nacimiento, Harry y Meghan posaron con su bebé en el Castillo de Windsor, dando a conocer solo unas horas después el nombre que habían elegido para el pequeño: Archie Harrison. La entrevista y el posado se realizó en el St. George’s Hall, mismo lugar en el que la Reina ofreció el almuerzo para celebrar su boda, hace casi exactamente un año.

