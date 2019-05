Solo tiene un año, pero el Príncipe Louis ya trae de cabeza a sus papás con sus travesuras

Es el más pequeño en casa, pero eso no significa que no tenga a sus papás siempre atentos por las ocurrencias que tiene a su corta edad. El Príncipe Louis se ha convertido en un travieso niño, según ha compartido su mamá, la Duquesa de Cambridge -Kate Middleton-, quien ha contado que siempre tiene que estar al pendiente de él porque solo basta con quitarle el ojo un momento para que se meta en problemas. Aunque solo tiene un año, parece que Louis quiere seguir el paso a sus hermanos mayores, el Príncipe George y la Princesa Charlotte, haciendo que no haya un momento de aburrimiento en el Palacio de Kensington.

Fue durante su visita al Bletchley Park para asistir a la exposición del Teleprinter Building, que durante su encuentro con la gente, la Duquesa platicó un poco sobre lo que vive en casa. Kate estaba encantada de poder charlar con cuatro mujeres que hace varias décadas trabajaron con su abuela, Valerie, en este departamento, por lo que no tuvo reparo en responder cuando la señora Rose la felicitó por su hermosa familia. Kate reveló que Louis los tiene ‘siempre atentos’ pues solo basta quitarle la mirada un minuto para que tenga alguna ocurrencia, “El otro día me volteé y ya estaba hasta arriba de la resbaladilla, ¡no tenía idea (de cómo pasó)!”.

Prueba de estas declaraciones, las fotografías que la Duquesa tomó para conmemorar el primer cumpleaños de Louis, quien a diferencia de sus hermanos mayores no posó formalito en las imágenes, sino que se le vio de lo más divertido con pasto en la ropa mientras jugaba en el jardín de su casa de campo en Anmer Hall.

Esta anécdota deja ver que el Príncipe Louis podría estar ya caminando por sí solo y es que a pesar de que se le ha visto en público en contadas ocasiones, es a través de las anécdotas que sus papás comparten que se ha podido saber más del bebé de los Cambridge. Apenas hace unas semanas se celebró su primer cumpleaños y se espera que sea con él comiencen las apariciones públicas del Principito acompañando a sus hermanos en algunos eventos públicos.

En esta visita, Kate recibió muñecos de peluche en forma de una ardilla, un zorro, un búho y un conejo, no solo para sus tres hijos, sino también para Archie, el bebé de los Duques de Sussex. Siempre agradecida, la Duquesa reveló que sus niños estarían felices con estas sorpresas: “Aman los animales salvajes. Van a cuidarlos (mucho)”.

