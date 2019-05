Por qué George, Charlotte y Louis no fueron a conocer a Archie

Poco más de una semana después del nacimiento de Archie Sussex, sus tíos, el Príncipe William y la Duquesa de Cambridge -de soltera Kate Middleton- han podido conocer al nuevo integrante de la familia. Los Duques de Cambridge se desplazaron hasta Windsor el martes por la tarde para poder ver al bebé y saludar al Príncipe Harry y Meghan Markle en su nuevo hogar de Frogmore Cottage. Aunque de forma oficial el Palacio de Kensington no ha confirmado si el Príncipe George, la Princesa Charlotte y el Príncipe Louis hicieron también el viaje, es muy poco probable que hayan conocido a su nuevo primito.

¿La razón? Kate viajó a Windsor después de su compromiso en Bletchley Park en Milton Keynes, mientras que el Príncipe William se desplazó desde Londres después de haber tenido una reunión con United for Wildlife. Por lo que al no haber hecho una parada en casa antes de emprender el camino, es muy poco viable que los niños hayan podido acompañarlos. Además de que la hora a la que pudieron asistir en medio de su complicada agenda fue un tanto tarde para el Príncipe George de cinco años, la Princesa Charlotte de cuatro y el bebé Príncipe Louis de apenas un año. Con una hora de camino entre Windsor y el Palacio de Kensington hubiera implicado llegar muy tarde de regreso en una noche de escuela para los dos hermanos mayores.

El Príncipe Harry había estado en Oxford visitando un hospital infantil durante el día, antes de regresar a casa para poder recibir a su hermano y cuñada en esta ocasión especial. Por lo que se cree que los Duques de Cambridge quisieron poder platicar ampliamente con los nuevos papás, seguramente, intercambiando anécdotas de esta semana con un recién nacido en casa.

No será raro que los niños Cambridge tengan que esperar un poco para conocer a su nuevo compañero de aventuras. Hay que recordar que en el 2014, cuando nació Mia Tindall, George no pudo conocer a su primita sino hasta dos meses después de su llegada al mundo. Por supuesto, esto no fue impedimento para que los niños tengan una relación de lo más cariñosa, solo basta ver la salida de fin de semana que tuvieron hace un par de semanas, cuando se les vio muy cómplices haciendo travesuras, para saber que los niños de la Familia Real se llevan de maravilla.

En estos cuantos días desde la llegada de su bebé, los Duques de Sussex han recibido varias visitas familiares. La primera en conocer a Archie fue la Reina Isabel, quien acompañada del Duque de Edimburgo, posó gustosa con su nuevo bisnieto. Lady Jane Fellowes, hermana de la Princesa Diana, también estuvo por ahí hace unos días, y ahora con los Duques de Cambridge, las visitas no paran. Se espera que sea mañana cuando el Príncipe Carlos y su esposa Camila puedan conocer al bebé a su regreso de Alemania.

