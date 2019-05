¿Cuándo conocerán Kate y William a su sobrino Archie?

Ha pasado ya una semana desde que el Príncipe Harry y su esposa Meghan debutaron en la paternidad con el nacimiento de su hijo, Archie Harrison Mountbatten Windsor. La alegría se apoderó de la Familia Real británica por esta nueva llegada y la misma Reina Isabel, junto con el Duque de Edimburgo, acudieron a conocer a este royal baby. Pero hasta ahora, quienes aún no han tenido la oportunidad de darle la bienvenida en persona son el Príncipe William y su esposa Kate, quienes seguramente están muy ansiosos por hacerlo. Ahora se ha dado a conocer con más detalle cuándo podría darse este esperado encuentro.

VER GALERÍA

De acuerdo a la edición británica online de HELLO!, se prevé que los Duques de Cambridge visiten al Bebé Sussex a principios de esta misma semana, por lo que estarían viajando próximamente de Londres a Windsor para hacerlo. No sería para nada extraño que la pareja real llegue a donde Harry y Meghan con regalos para Archie, quien es el más pequeño primo de sus hijos, los príncipes George, Charlotte y Louis. Con una amplia experiencia como padres, Kate y William seguro podrán intercambiar anécdotas y consejos hacia los nuevos papás, quienes no podrían estar más felices en estos momentos. “Obviamente emocionados, absolutamente emocionados, y obviamente esperando verlos en los próximos días cuando las cosas sean más tranquilas. Estoy muy complacido y feliz de dar la bienvenida a mi hermano a la sociedad de la falta de sueño que es el ser padre”, dijo el heredero al trono el pasado 7 de mayo durante el lanzamiento de la regata de The King’s Cup en el Cutty Sark.

VER GALERÍA

En tanto, el abuelo de Archie, el Príncipe Carlos, está de visita oficial en Alemania junto a su esposa Camila de Cornualles, por lo que se espera que a su llegada en unos días, acudan a Frogmore Cottage. A lo largo de estos días, el Príncipe Harry y Meghan han recibido a varios visitantes en su residencia en Windsor, donde están adaptándose poco a poco a la vida de padres.

VER GALERÍA

La Reina y el Duque de Edimburgo fueron de los primeros miembros de la realeza que conocieron al Bebé Sussex, y aunque el momento fue privado, los nuevos padres compartieron más tarde algunas fotos del feliz encuentro en su cuenta de Instagram, dando por fin a conocer el nombre completo de su hijo, que hoy sabemos es Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Doria Ragland, madre de la ex actriz, ha estado presente en esta etapa de la vida de su hija, por lo que no podía faltar en la instantánea.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

El pasado 6 de mayo, en medio de un ambiente de expectación, se dio a conocer el nacimiento de Archie. La emoción inundó a los royal fans, pero no tanto como al nuevo padre: “Estoy muy emocionado de anunciar que Meghan y yo tuvimos un niño esta mañana, un bebé muy saludable. La mamá y el bebé están increíblemente bien. Ha sido la experiencia más increíble. No puedo imaginarme cómo hacen las mujeres lo que hacen, va más allá de mi comprensión. Los dos estamos muy emocionados. Y tan agradecidos por todo el amor y apoyo de todos, ha sido increíble. Queríamos compartirlo con ustedes”, dijo el Príncipe Harry a un grupo de periodistas que lo esperaban a las afueras de su casa de Frogmore Cottage en los alrededores de Windsor.

VER GALERÍA