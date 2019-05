El momento en el que Harry insinuó -hace meses- cómo se llamaría su hijo

A los largos de los últimos meses el embarazo de Meghan –Markle, de soltera- generó una gran expectación entre los royal fans, pues significaba también el debut del Príncipe Harry en la paternidad. Los Duques de Sussex decidieron que el nacimiento ocurriera de una forma un tanto diferente a las llegadas más recientes en la Familia Real británica, recibiendo al bebé el lunes pasado en la mayor privacidad, para presentarlo más tarde públicamente. Uno de los mayores misterios en torno a este tema era con relación al nombre que adoptaría el royal baby, el cual quedó por fin revelado el miércoles cuando se hizo el anuncio oficial: Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Aunque de inmediato se generó una gran sorpresa, lo cierto es que el nieto de la Reina Isabel ya había dado algunos indicios hace unos meses que apuntaban a este nombre.

Fue el pasado mes de octubre cuando Harry reveló de manera sutil lo que ahora parece que fue un indicio de cómo se llamaría su primogénito. Durante su viaje a Nueva Zelanda junto con Meghan, el joven Duque conoció en Auckland a un niño llamado Archie Somerville-Ryan. Este chico conversó con la cadena Channel 5 News, revelando más detalles sobre su breve encuentro con el royal. “Harry me preguntó a mí y a mis hermanas: ‘¿Cuál es tu nombre?’ Y luego respondimos: ‘Scarly, Beth and Archie’. Y entonces él dijo: ‘Archie, me gusta ese nombre’”, relató el pequeño.

"Mi mamá dijo: 'Imagínate si lo llaman Archie'. Él dijo: 'Vamos Meghan, mira a estos chicos', -porque teníamos rosas en el jardín- y entonces le presentó nuestros nombres y cosas a Meghan, y asintió con la cabeza cuando dijo nuestros nombres", agregó el chico neozelandés. La madre de este jovencito, Emily Somerville-Ryan, reveló después a Newshub su sorpresa ante este simpático encuentro: "Mi amiga Bridget dijo: 'Oh, Dios mío, estaba tan interesado en Archie, definitivamente va a llamar a Archie al bebé', y pensé: '¿Qué?'".

Haya sido esto una casualidad o no, el hecho es que los Duques de Sussex eligieron llamar a su hijo Archie Harrison porque les agradaba, pues así lo reveló a la edición británica online de HELLO! una fuente real que aseguró que los nuevos padres se inclinaron por estos nombres porque "¡simplemente les gustan!". De acuerdo a esta publicación, el nombre Archie (a veces utilizado como acortamiento de Archibald o Arthur) significa verdadero y audaz.

Después de una larga y misteriosa espera, el miércoles pasado se dio conocer el nombre del hijo de Harry y Meghan. El anuncio se hizo a través de la cuenta oficial de Instagram de los Duques de Sussex, en el que se compartió una encantadora foto familiar del recién nacido en brazos de sus padres, junto a sus bisabuelos, la Reina Isabel y el Príncipe Felipe, así como su abuela, Doria Ragland, madre de la nueva madre.