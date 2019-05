El especial detalle que recibió el Príncipe Harry en Holanda y las dulces revelaciones que hizo sobre Baby Archie

Apenas hace unos días el Príncipe Harry escribió uno de los capítulos más importantes en su vida, el nacimiento de su hijo Archie Harrison Mountbatten-Windsor, fruto de su matrimonio con Meghan Markle. Con una felicidad incontenible, los Duques de Sussex presentaron al mundo a su adorado bebé, fotos que dieron la vuelta al mundo inmediatamente. Inmerso en este especial momento, el nuevo papá no pudo faltar a sus compromisos, que en esta ocasión lo llevaron a Holanda, donde ha lanzado la cuenta atrás de los Juegos Invictus 2020.

Comprometido siempre con el deporte como motor de una vida plena, Harry participó entusiasta en las actividades programadas, las cuales incluyeron un divertido partido de basquetbol, además de un recorrido en bicicleta por uno de los parques de La Haya. De inmediato llamó un detalle en el atuendo del royal, pues en la chamarra que usó en este breve viaje se podía leer un divertido ingenioso mensaje que mezcló el nombre de la justa deportiva con el de su nuevo papel como papá: I am daddy se leía, resaltando algunas de las letras del logo y añadiendo otras.

Y si lo anterior ya fue por sí mismo un tierno gesto de los organizadores del evento, más tarde hubo otro detalle antes el cual Harry no pudo disimular su reacción de sorpresa y ternura. El Príncipe recibió de las manos de la Princesa Margarita de los Países Bajos un delicado body de bebé con el logo de los Juegos Invictus. La espontánea sonrisa del Duque ante este obsequio reflejó la gran felicidad que lo embarga en estos momentos, cuando apenas tiene unos días de que debutó como padre.

En su participación en estos eventos rumbo a los Juegos Invictus en 2020, el Príncipe Harry aseguró que su hijo Archie le había "dado un nuevo enfoque y una nueva meta" en su vida. Durante estas actividades, el royal convivió con Dennis van der Stroon, un ex soldado que participará en las competencias representando a los Países Bajos, y quien más tarde reveló algunos detalles de su charla con el Duque de Sussex, la cual describió como "increíble y emotiva", de acuerdo a declaraciones recogidas por la edición online de HELLO! Una vez lejos de las cámaras, este hombre reveló que Harry le habló sobre Baby Archie y de cómo convertirse en padre le recordaba de manera conmovedora a su difunta madre, la Princesa Diana. "En cierto momento, nos conectamos en este nivel", explicó el ex soldado. "Hablamos sobre cómo mi esposa, Mireille, tiene 20 semanas de embarazo con nuestro primer hijo, una niña, y él me dijo que fue muy especial que el reciente nacimiento de su hijo".

"Harry habló sobre cómo tener un niño pequeño era su nuevo enfoque y su nueva meta y le conté que hace un par de meses estaba luchando por mi salud mental, pero el embarazo de mi esposa me ha dado una meta", reveló Dennis. "Por encima de todo, dijo que estaba asombrado por los milagros en el mundo, y cómo su hijo ha hecho feliz a mucha gente. También me dijo que está realmente feliz de que su hijo está muy tranquilo hasta ahora”, reveló el ex militar en declaraciones retomadas por HELLO!

