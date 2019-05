¿Ha nacido el bebé de Harry y Meghan? La Casa Real se pronuncia

La espera de la llegada del bebé real tiene en vilo a los seguidores de la realeza, pero al parecer el primogénito del Príncipe Harry y Meghan Markle se está tomando su tiempo. Mientras se esperaba que el bebé hubiera llegado ya, las especulaciones no se han hecho esperar, sobre todo de quienes creen que el niño ha llegado pero no se ha informado al público todavía. Es por esto, que un hecho casi inédito, el Palacio de Buckingham se ha pronunciado para aclarar que esto no ha sucedido y para calmar un tanto los ánimos, zanjando todas las especulaciones que no han parado desde hace varios días ya.

Desde hace varios meses se dio a conocer que el bebé tenía fecha de llegada para finales de abril o principios de mayo, lo que sumado al informe de que los Duques de Sussex mantendrían en privado sus planes para el nacimiento, ha hecho pensar a algunos que la llegada podría darse sin un anuncio oficial. Si esto ya había causado algunos rumores, el que se anunciara una visita del Príncipe a los Países Bajos la próxima semana, hizo crecer más las especulaciones. Pero esto ha quedado completamente descartado.

“No ha nacido todavía”, han sido las únicas palabras necesarias por parte de un representante del Palacio de Buckingham, que según la prensa británica y estadounidense fueron dichas en una conversación con el canal de televisión CBS hace un par de días. Con una respuesta oficial, no hay más que esperar a que en los próximos días se dé la anhelada llegada.

Los corresponsales expertos en realeza también se han pronunciado en redes sociales, dejando claro que si bien, se sabe que este nacimiento será diferente al de los hermanos Cambridge, esto no significa que el Palacio no informará a la prensa cuando la Duquesa comience trabajo de parto, tal como ha sucedido con otros bebés reales.

Sumado a esto, se sabe que tal como dicta el protocolo, los Sussex tendrán que anunciar el nacimiento, primero a la Reina Isabel, para después difundir un comunicado oficial a través del Palacio. Después de esto se hará el anuncio oficial a las afueras del Palacio de Buckingham a través de un caballete -el mismo que se usa desde el nacimiento del Príncipe William-, y algunos días más tarde se dará a conocer el nombre del bebé. Así que a 50 días de la última aparición pública de Meghan, la espera continúa.

