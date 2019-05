Cómo sabremos cuando el bebé de Harry y Meghan esté por llegar

La cuenta regresiva ha comenzado y los ojos del mundo están puestos en Windsor en vísperas de la llegada del primer bebé del Príncipe Harry y Meghan Markle. Tal como ha sido todo el embarazo, ante este inminente nacimiento, los rumores no se han hecho esperar. Pero, a pesar de todas las especulaciones y teorías de los seguidores de la realeza, la realidad es que se espera que se dé exactamente el mismo procedimiento que en las esperas de los Cambridge, únicamente sin el posado a las afueras del hospital.

VER GALERÍA

Tal como en esas ocasiones, se espera que el Palacio de Buckingham haga saber a los medios de comunicación cuando la orgullosa mamá entre en trabajo de parto. A la par de esto, el Palacio publicará las noticias en Twitter y lanzará un comunicado informando al mundo que el nacimiento es inminente.

El mes pasado, el Príncipe Harry y Meghan informaron que quieren mantener los detalles del nacimiento en privado, aun así, se cree que los medios serán avisados una vez que el bebé esté cerca. Este comunicado se dio a la par de la constante especulación de que se podría tratar de un nacimiento en casa, justo después de que los Duques de Sussex se han mudado a Frogmore Cottage, en los alrededores de Windsor, muy cerca del Castillo de la Reina. De ser cierto, Meghan -de 37 años- estaría siguiendo los pasos de la Reina Isabel, quien tuvo a sus hijos ya sea en el Palacio de Buckingham o en Clarence House, sus residencias en cada uno de los nacimientos.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Ni Diana, ni Elizabeth, un nuevo nombre es favorito para el bebé de Harry y Meghan

Todo lo que debes saber de la inminente llegada del primogénito de Harry y Meghan

Si las especulaciones sobre la llegada no paran, tampoco lo hacen las apuestas sobre el sexo y el nombre del bebé real. Tal como es tradición, no se sabrá si los Sussex están esperando un niño o una niña sino hasta que haya nacido. Esto no ha detenido a los amantes de las apuestas, quienes desde el primer momento se decantaron por una niña. Es tal la convicción de la gente que los Sussex esperan una princesita, que los nombres femeninos son los más populares cuando de apuestas se trata.

Si desde un principio se apostaba por el nombre de Diana en homenaje a la madre del Príncipe, hace algunas semanas, Elizabeth -en honor a la Reina Isabel- comenzó a tomar fuerza. Ha sido hasta estos últimos días que dos nuevos nombres se han posicionado, Grace y Allegra. Eso sí, esto lo sabremos hasta días después del nacimiento, con entre 2 y 12 días de separación a la llegada como referencia según otros nacimientos reales.

VER GALERÍA