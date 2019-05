El elegante look de Kate Middleton en su primera aparición tras ser condecorada por la Reina Isabel

Son días extraordinarios para la Duquesa de Cambridge, - de soltera Kate Middleton-, quien tras haber recibido la orden de Dame Grand Cross of the Royal Victoria, el más grande de los honores que le fue otorgado por la Reina Isabel, ha asistido a su primer evento dando otra lección de elegancia y estilo. En esta ocasión, fue la encargada de presidir la inauguración del Centre of Excellence, ubicado en Rodney Street, en Londres, en su papel de distinguida patrona del Anna Freud National Centre for Children and Families. Kate también visitó la Pears Family School, en donde se reunió con niños y sus familias para participar en una clase de música.

VER GALERÍA

Con su asistencia al evento este 1 de mayo, la Duquesa da continuidad a sus deseos por contribuir a las labores en pro de la salud mental infantil, sin dejar de mencionar que con ello se destaca el progreso de esta organización que ha buscado liderar cambios significativos, motivo de gran orgullo para Kate. Sonriente, fue protagonista de este momento que la lente de los fotógrafos no perdió de vista, sobre todo porque en algunos instantes ella envió saludos a quienes fueron testigos de su paso.

Por supuesto, llamó la atención la elegante elección que hizo para este momento, un vestido en color verde bosque de falda a la rodilla a cargo de su diseñadora favorita, Emilia Wickstead, el cual incluye un detalle de cinturón y un escote cuadrado, el look ideal para esta ocasión tan especial, su primera aparición desde el honor que le fue otorgado por la Reina Isabel II. Sin duda, este diseño que ahora ha sido personalizado es uno de los vestidos más conocidos de Kate, quien en octubre de 2018 lució uno similar, pero en color lavanda.

VER GALERÍA

Por supuesto, la Duquesa también llevó un maquillaje discreto, destacando por encima de todo la naturalidad, misma que resaltó con su peinado de melena suelta con ondas. Y claro, la joyería elegida para este día no podía pasar desapercibida, la esposa del Príncipe William lució sus aretes en forma de gota con amatista verde de Kiki McDonough, los cuales forman parte de su joyero desde el 2011. A estos accesorios añadió un colgante de la misma diseñadora de joyas, la cual es parte de sus elecciones favoritas.

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

VER GALERÍA

Lo cierto es que, una vez más, Kate dio muestra de que lucir bella de los pies a la cabeza es su especialidad. No podemos dejar fuera el extraordinario toque que puso a su look con los tacones que eligió para esta aparición, unos Gianvito Rossi en color ‘nude’ con los que estilizó a la perfección este momento que ha sido uno de los más gratificantes para ella en estos días.