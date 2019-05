La Reina Isabel otorga la más alta condecoración a Kate

En su octavo aniversario de bodas, la Duquesa de Cambridge -de soltera Kate Middleton- recibió el más especial de los regalos, lo más curioso es que no fue el Príncipe William quien se lo dio, sino la Reina Isabel. La Duquesa recibió el más grande de los honores otorgados por la monarca al recibir la orden de Dame Grand Cross of the Royal Victoria. No fue casualidad que la Reina eligiera este día para otorgársela, pues en él, Kate cumplió ocho años de formar parte oficial de la Familia Real y de servir a la monarca representándola en distintas labores de forma excepcional.

VER GALERÍA

La famosa orden Royal Victorian se entrega personalmente por la Reina por los servicios a la Soberana y destaca la cercana relación de la Duquesa con la Familia Real. Esta orden fue instituida en 1896 por la Reina Victoria para reconocer al personal que le había prestado servicio de forma personal. Lo más interesante es que tiene distintos niveles siendo el de Caballero y Dama de Grand Cross, como el que recibió Kate, los más altos. A estos les siguen los de Comandante, Teniente y Miembro.

Otros miembros de la Familia Real han recibido esta condecoración por parte de la Reina, como la Duquesa de Cornwall, la Princesa Anne y la Condesa de Wessex. No ha sorprendido que Kate fuera elegida para recibir este honor y es que por casi una década ha servido como patrona de distintas caridades, además de que se ha ganado el cariño de la gente gracias a su constante trabajo representando a la monarca.

VER GALERÍA

La relación de Kate con la Reina es una muy cercana, según se ha podido ver en los distintos eventos en los que han aparecido juntas, además de lo que la Duquesa ha compartido en contadas entrevistas. A pesar de que a lo largo de los años solo han aparecido juntas en solitario en dos ocasiones, su cercanía ha hecho de estas muy especiales. Apenas hace unas semanas asistieron juntas al King’s College London para la inauguración de la Bush House tras su remodelación.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Por qué Kate Middleton y Zara Tindall hacen reverencias diferentes a la Reina Isabel

Por primera vez en siete años, Kate y la Reina aparecen en un evento en solitario

El cariño y respeto que la Duquesa tiene por la Reina Isabel quedaron inmortalizados cuando al tener a su primera hija, Kate eligió el nombre de Elizabeth para la Princesa Charlotte. Al referirse a la monarca, la Duquesa de Cambridge siempre lo hace con calidez y mucha admiración, dejando ver que en estos años ha tenido al mejor ejemplo para los años venideros.

Este lunes 29 de abril, Kate celebró el octavo aniversario de bodas con el Príncipe William. Fue un día como éste del 2011 cuando la enamorada pareja llegó a la Westminster Abbey para jurarse amor eterno frente a los ojos del mundo. Tres hijos después, los Duques de Cambridge se muestran más cómplices que nunca.

VER GALERÍA