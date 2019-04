Harry y Kate, el reencuentro de dos amigos entrañables para conmemorar el Anzac

El servicio religioso por el Anzac Day ha sido el escenario perfecto para uno de los reencuentros más esperados en el que la Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, y el Príncipe Harry se mostraron de lo más contentos de poder asistir juntos a un compromiso oficial. Aunque apenas el fin de semana pasado se les veía en la misa de Pascua en Windsor hicieron acto de presencia, el protocolo del día no les había permitido mostrarse tan cálidos y cercanos como en este día. Mientras el Príncipe William se encuentra en Nueva Zelanda cumpliendo con una visita oficial y Meghan Markle está en plena cuenta regresiva para la llegada de su bebé, Kate y Harry tuvieron la responsabilidad de representar a la Familia Real en este servicio conmemorativo.

VER GALERÍA

Desde que comenzó la relación del Príncipe William y Kate, Harry siempre mostró una gran amistad y cercanía con su cuñada. La complicidad entre los dos fue evidente con el paso de los años, dejando ver que tiene una maravillosa relación. A pesar de esto, desde la boda del Príncipe Harry, fue menos frecuente que coincidieran en eventos y en las contadas ocasiones en las que se les ha visto reunidos, el Príncipe va siempre del brazo de su mujer, haciendo más difícil que se den las escenas como la de esta mañana, cuando a su llegada, Harry no pudo evitar hacer reír a Kate de la manera más espontánea.

En este compromiso, se pudo ver a una elegantísima Kate, quien apostó por un coat dress en azul de Catherine Walker que combinaba a la perfección con un sombrero con detalles de plumas en el mismo color de la firma Rosie Olivia. El clutch en contraste en un tono verde botella corrió por parte de Emily London, que iba a juego con los zapatos de gamuza. La melena recogida en un moño bajo permitió ver a la perfección el juego de collar y aretes en piedras azules de Kiki McDonough que Kate eligió para este día.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Por qué Kate y sus hijos regresaron a Londres sin el Príncipe William

Todo lo que debes saber de la inminente llegada del primogénito de Harry y Meghan

En esta ocasión, solo pudieron Kate y Harry, pues el Príncipe William se encuentra conmemorando esta fecha en nueva Zelanda. El Anzac Day conmemora el aniversario de la Prime Guerra Mundial en Gallipoli, en el que se recuerda a los soldados caídos de Australia y Nueva Zelanda. El Príncipe William viajó hasta tierras neozelandesas para rendir sus condolencias tras el atentado de Christchurch y aprovechó para que su visita coincidiera con el Anzac que habitualmente se conmemora desde Gran Bretaña. Por su parte, la Reina Isabel asistió al funeral de su amiga, la Condesa de Carnavon.

La aparición del Príncipe Harry en este evento no había sido anunciada pues no se sabía si lograría asistir. Al parecer, el que lo haya logrado deja ver que todavía no hay noticias de la llegada de su primer hijo y la espera continúa.

VER GALERÍA