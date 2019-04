Beatriz de York de cita con su novio Edoardo Mapelli -y hasta con Sarah Ferguson-

El romance de la Princesa Beatriz y Edoardo Mapelli Mozzi parece ir viento en popa y la enamorada pareja disfrutó de una relajada salida este lunes. Eso sí, Beatriz y Edo no estaban solos, pues en el mismo lugar fue vista Sarah Ferguson, madre de la Princesa, quien al parecer los acompañó en esta noche por la ciudad. La pareja fue vista saliendo del restaurante 34 en Mayfair, zona en la que se han dado sus apariciones desde que comenzaron su noviazgo.

A pesar de que se trataba de una noche muy relajada, la Princesa Beatriz no dudó en apostar por un look muy estiloso. Para esta ocasión, la Princesa eligió una falda plisada corte midi en burgundy que iba a juego con un sencillo suéter en un tono más subido del mismo color. Las dos piezas contrastaban a la perfección con un abrigo azul marino de botonadura al frente que combinaba con sus zapatos de gamuza. El toque especial lo dio su bolso modelo Queen Margaret de Gucci en su versión mini que tiene un precio de 950 euros (alrededor de $22,325 pesos mexicanos). Esta firma es una de las favoritas de la pareja, apenas en su aparición previa a ésta, Edo llevaba los zapatos modelo Jordaan.

Al parecer, este look de Beatriz estuvo inspirado en el de su mamá, la Duquesa de York, quien también apareció en su versión más casual dejando que el peso del look cayera en un elegante bolso de diseñador. Con un vestido negro, chamarra de piel en el mismo color y un suéter a juego en la mano, Sarah se veía de lo más relajada cubriéndose con una chalina en un tono muy sutil de dorado. Con medias negras, la Duquesa de York dio el toque juguetón a su look con las famosos zapatos de Charlotte Olympia con caras de gatito que tienen un precio de 270 euros (algo así como $6,345 pesos mexicanos). Eso sí, el toque especial de este look corrió a cargo de la bolsa Chanel en rosa con negro que llevaba.

Desde la confirmación de su relación, Beatriz y Edoardo se han dejado ver cada vez más en público, incluso teniendo su primera aparición en un evento oficial con otro miembro de la Familia Real durante la National Portrait Gala, en la que también estaba la Duquesa de Cambridge. También pareciera que Edoardo lleva una gran relación con sus nuevos suegros, pues no solo Sarah ha salido con ellos en un par de ocasiones y sigue al empresario en Instagram, sino que también el Príncipe Andrés ha sido visto con ellos en el Grand Prix de Bahrain.

