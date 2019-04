El amable gesto que la Reina Isabel tuvo con Michelle Obama

La visita que Michelle Obama ha hecho a Londres como parte de la gira de su libro Becoming ha sido el pretexto perfecto para rememorar las anécdotas que la exprimera dama tiene de la Gran Bretaña. Por supuesto, la protagonista de estas memorias no podía ser otra sino la Reina Isabel, quien fuera la anfitriona de ella y del expresidente Obama durante sus visitas oficiales. Hablando desde la experiencia, Michelle ha podido dar una mirada cercana de la monarca, compartiendo a través de sus anécdotas la calidez y generosidad que la Reina mostró en cada uno de sus encuentros.

“Fue maravillosamente cálida. Y divertida. Y es elegante y amable y considerada en formas verdaderamente interesantes”, dijo la exprimera dama en el foro que protagonizó en la arena O2 de Londres. “Me acuerdo, no sé si fue en nuestra primera visita o en la segunda visita, le dimos este pequeño pin. ¿Qué le regalas a Su Majestad la Reina? ¿Sabes?”, comenzó la anécdota que en esta ocasión quiso compartir.

“Es como, ok, le dimos un pequeño pin y me acuerdo que en la noche de la cena, después de que intercambiamos regalos, estábamos parados en fila y ella llevaba una hermosa tiara, que estoy segura de que estaba cubierta de diamantes o algo así y te das cuenta ‘todo es verdadero’, piensas, ‘eso es lindo’. Pero todo es real. Y en la gloria de ese outfit que llevaba, tenía puesto el diminuto pin que le habíamos dado”, cuenta Michelle sobre un accesorio que fue muy visto en las imágenes de aquella visita.

“Le dije: ‘Llevas el pin’ y ella me contestó: ‘mmm, sí’. Esa fue mi experiencia. Esa ha sido mi experiencia. Ese tipo de calidez y elegancia e inteligencia y suspicacia, me cae bien”, contó emocionando al público. Aunque claro, no podía dejar de hablar sobre aquel comentado abrazo que dio a la Reina, algo que mucho se dijo había ido contra el protocolo que no permite tocar a la monarca de esa manera.

“La realidad entre los líderes mundiales es que hay gente que maneja el protocolo y usualmente, la gente a la que representan no quiere todo ese protocolo. Así que te preguntas, ‘¿Para quién estás haciendo esto?’. Porque ellos no lo quieren, nosotros no lo queremos. Pero es solo la manera en que son las cosas. Así que no sé si pude haber hecho las cosas de otra manera porque fue una reacción natural humana”, contó Michelle.

“Aprendí a lo largo de mi tiempo en la escena internacional a tener mis manos detenidas fuertemente detrás de mi espalda como para asegurarme de que estaba pensando antes de tener una reacción natural, pero en ese momento, no era absolutamente la cosa correcta de hacer, pero era la cosa humana que hacer”, finalizó la exprimera dama.

