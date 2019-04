Mike Tindall opina cómo será como papá el Príncipe Harry

De entre los primos del Príncipe Harry, Zara Tindall es una de las más cercanas y queridas. El Príncipe es padrino de la hija menor de la nieta de la Reina y se sabe que tiene una relación muy cercana con ella y con su marido, el exjugador de rugby Mike Tindall. Es precisamente él quien ha dado un vistazo a la vida de la Familia Real, siempre dispuesto a platicar de forma discreta un poco sobre su familia política. Esta vez fue durante su visita a Good Morning Britain que se le cuestionó sobre el próximo papel de papá en el que el Príncipe Harry está por estrenarse.

VER GALERÍA

“Es un hombre muy ocupado pero va a ser un gran papá, siempre ha sido bueno con los niños cuando se reúnen así que estoy emocionado por eso. Espero que todo salga bien”, dijo Mike en su actitud siempre franca. Ésta no es la primera vez en la que Mike habla de su cuñado, antes de la boda real en mayo del 2018, el exatleta bromeó simpáticamente en Magic Breakfast. “Cuando vi que se iban a casar, le mandé un mensaje de texto al Príncipe Harry y le dije: ‘Tengo mi discurso. Estoy listo’, y me dijo, ‘Lo siento amigo, ese trabajo ya está ocupado pero necesito a alguien que le diga a la gente donde estacionar su coche’…¡Pienso que eso fue un poco duro! Estaba un poco decepcionado”, bromeó Mike. “Solo espero que sea un día increíble para ellos. Espero que tengan el día que quieren y eso es lo único que puedes pedir”.

VER GALERÍA

Se sabe que Mike tiene una excelente relación con toda su familia política y se le ve siempre cercano con Harry y William. Aunque se mantuvo completamente privado el bautizo de Mia, su hija mayor, en el de Lena se pudo saber que Harry fue uno de los padrinos, algo que Mike confirmó en esta aparición.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Los Duques de Sussex dan nuevos detalles sobre el inminente nacimiento de su hijo

Oprah Winfrey habla de su amistad con los Duques de Sussex y sale a la defensa de Meghan

Desgraciadamente, no todo ha sido alegrías para Mike recientemente. El exatleta compartió el difícil momento que está pasando con la salud de su papá. “Tenía este temblor por un par de años antes de esto y siendo un tipo común no le puso atención lo suficientemente pronto…Estuvo bien por un largo periodo de tiempo y después casi todo el año pasado -y los últimos cinco años- he visto como lo ha ido alcanzando…Se ha deteriorado. Tuvo un muy mal año el año pasado. Pesaba 76 kg y en los últimos meses…bajó a 50. Toda la fuerza que se le ha quitado”, dijo Mike sobre esta complicada situación.

VER GALERÍA