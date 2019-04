Se han revelado los planes para el cumpleaños 93 de la Reina Isabel

La Reina Isabel cumplirá 93 años la próxima semana y aunque suele celebrar en privado este día -recordemos que existe un cumpleaños público, por tradición en los monarcas- parece que este año se podrá dar un vistazo de ese especial momento. En una coincidencia, este año su gran día cae en el domingo de Pascua, el 21 de abril, lo que significa que se podrá ver a la monarca mientras asiste al servicio religioso en la capilla de St. George en Windsor, como suele hacer en esta celebración año con año. Usualmente, la Reina pasa las Pascuas en el Castillo de Windsor y solo se le ve cuando asiste a la misa de domingo de resurrección.

En años anteriores, la Reina asistía a este servicio con el Príncipe Felipe, aunque desde su retiro no ha hecho una aparición en esta misa. Eso no significa que asista en solitario a esta cita anual, el año pasado estuvo rodeada por miembros de la familia como los Duques de Cambridge, la Princesa Anne, el Duque de York, el Príncipe Eduardo y la Condesa de Wessex. A pesar de esto, no se espera que este año el Príncipe William y Kate hagan una aparición, pues se cree que estarán pasando las vacaciones escolares de sus niños en su residencia de campo, Anmer Hall, en Norfolk.

El Príncipe Harry no suele asistir a este servicio y este año parece un poco menos probable que lo haga, pues el nacimiento de su primogénito se calcula alrededor de esas fechas. Eso sí, tanto él como Meghan Markle ya se encuentran viviendo en Frogmore Cottage en Windsor, lo que hará que estén mucho más cerca de la capilla en la que contrajeron matrimonio y en la que se llevará a cabo el servicio de Pascua.

Quienes seguramente sí harán una aparición serán la Princesa Beatriz y la Princesa Eugenia, quien por primera vez podría asistir del brazo de su esposo, Jack Brooksbank. Después de que contrajeran matrimonio en octubre pasado, Jack hizo su debut en un servicio religioso con la familia al asistir a la misa de Navidad en Sandringham. Los primos más pequeños también podrían asistir, Lady Louise Windsor y James, Vizconde de Severn, así como Peter Phillips, si esposa Autumn, y su hermana, Zara Tindall.

Después del servicio religioso, la familia suele reunirse a un almuerzo en el Castillo de Windsor, en el que este año seguramente celebrarán el cumpleaños 93 de la Reina. Claro, que el mundo entero celebrará con ella en junio, en el famoso Trooping the Colour. La Reina tiene dos fechas diferentes para celebrar su cumpleaños, por una tradición que inició en 1748 George II, quien al haber nacido en noviembre, decidió crear una celebración alterna en junio que tiene mucho mejor clima, para que todo su pueblo pudiera celebrar con él.

