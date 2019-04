Oprah Winfrey habla de su amistad con los Duques de Sussex y sale a la defensa de Meghan El Príncipe Harry ha anunciado un nuevo proyecto con la conductora

La vimos en la boda real, pero hasta en ese momento Oprah Winfrey confesó que no conocía a Meghan Markle y el Príncipe Harry. Casi un año después, las cosas han cambiado y los amigos piensan llevar su relación a un nuevo nivel, al trabajar juntos, según se anunció en el recién estrenado perfil de Instagram de los Duques de Sussex. Ha sido a través de un mensaje en redes que se ha dado a conocer que los Duques trabajarán con la famosísima conductora y productora en unas series sobre salud mental que se lanzarán a través de Apple en el 2020.

VER GALERÍA

“Estamos emocionados de anunciar que el Duque de Sussex y Oprah Winfrey son socios, co-creadores y productores ejecutivos de la próxima serie sobre salud mental que se lanzará en Apple en el 2020. El par ha trabajado desarrollando la serie por varios meses y están emocionados de compartir un proyecto tan importante en esta plataforma global”, comienza el mensaje que fue publicado esta mañana.

“La serie documental de varias partes se concentrará tanto en la salud mental como en el bienestar mental, inspirando al público a tener una conversación honesta sobre los retos que cada uno de nosotros enfrenta y cómo equiparse a sí mismo con las herramientas, no solo para simplemente sobrevivir, sino para prosperar”, continúa, “Este compromiso se construye en el trabajo de tiempo atrás del Duque de Sussex en este tema y en iniciativas que involucran la salud mental, en las que abiertamente ha compartido su experiencia personal y ha abogado por aquellos que sufren en silencio, empoderándolos para que pidan la ayuda y el apoyo que merecen”.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Por qué se cree que Harry y Meghan podrían inspirarse en los royals de Suecia para anunciar el nacimiento de su bebé

Harry y Meghan comparten una fotografía nunca antes vista de su noviazgo

Aunque el mensaje se enfoca principalmente en Harry, esta mañana al hablar sobre el proyecto, Oprah confesó que también tiene una amistad cercana con Meghan. Durante su charla de esta mañana con su mejor amiga, Gayle King -que estuvo invitada en el baby shower de la Duquesa-, en This Morning, Oprah dijo: “Siento que ha sido mostrada de forma injusta, y siento que si la gente en verdad la conociera, sabrían que no solo no es todo lo que percibimos de ella en cuanto a tener gracia y ser dinámica teniendo esa posición, sino que además tiene un maravilloso, cálido, generoso y amoroso corazón…Pienso que es muy injusto”, dijo Winfrey de Meghan.

También, dejó claro lo que se había dicho hace unos días, que Meghan no lee ningún tipo de artículo que se escriba sobre ella: “Creo que es de destacar que a pesar de todo lo que está pasando, ella no lea nada”.

VER GALERÍA