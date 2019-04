La -secreta- escapada romántica de Harry y Meghan antes de recibir a su bebé

El gran día cada vez está más cerca y a punto de convertirse en papás, el Príncipe Harry ha querido consentir a Meghan Markle con una romántica escapada en lo que se conoce como una babymoon, un viaje estilo luna de miel que se hace antes de la llegada de un bebé. Se cree que la pareja pasó cuatro días en el retirado hotel Heckfield Place en Hook. Disfrutando de la baja de maternidad de la Duquesa de Sussex y en medio de la mudanza que han hecho oficial entre el Palacio de Kensington y su nuevo hogar en Frogmore Cottage, parece que la pareja se ha tomado un merecido respiro antes de que su vida cambie para siempre.

Según la corresponsal de realeza de The Sun, Emily Andrews, los royals se quedaron en la habitación más costosa del lugar, que tiene su propio comedor, terrazas privadas y la impresionante vista de 400 acres a las afueras. El exclusivo lugar que promete completo descanso y relajación tiene la tarifa por noche de nada más y nada menos que 10,000 libras esterlinas (alrededor de $265,000 pesos mexicanos).

¿Por qué es tan costosa la estancia en este lugar? Porque se trata de una mansión del siglo XVIII que cuenta con la predilección de grandes estrellas como Liv Tyler, Cara y Poppy Delevingne, quienes se hospedaron en el lugar en octubre pasado cuando asistieron a la boda de la Princesa Eugenia en Windsor. Además de que cuenta con dos restaurantes manejados por el restaurantero ganador de estrellas Michelin, Skye Gyngell. Eso sí, se dice que los Duques prefirieron evitar ser vistos en público e hicieron todas sus comidas en el departamento que alquilaron. No se sabe si Meghan aprovechó las instalaciones del estudio fitness del lugar que son perfectas para practicar yoga, una de las disciplinas favoritas de la Duquesa.

Las noticias de la babymoon llegan solo un día después de que HELLO! confirmara que Harry y Meghan se mudaron oficialmente a Frogmore Cottage, por lo que no sería de extrañarse que la pareja se hubiera hospedado en el lujoso hotel mientras se realizaban los preparativos para que pudieran disfrutar de su nuevo hogar. La ubicación del hotel es ideal pues se encuentra solo a 40 minutos de Windsor, en donde se localiza el Frogmore Cottage. Aunque no se especificó cuándo sucedieron estas dos cosas en la vida de los Sussex, se sabe que el Príncipe ha estado cumpliendo cabalmente con su agenda en solitario, mientras que Meghan prepara todo para la llegada del bebé.

