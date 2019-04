Por qué el Príncipe William ha tenido que dejar por unas horas su escapada familiar

En la Gran Bretaña se están celebrando las vacaciones escolares correspondientes a la Pascua, temporada que en México se dará en un par de semanas, y el Príncipe William y la Duquesa de Cambridge -Kate Middleton- se encuentran disfrutando de estos días con sus hijos. El Príncipe William se vio volando en helicóptero al Palacio de Kensington esta mañana, lo que podría significar que la familia está pasando este descanso escolar en su residencia de campo en Anmer Hall, en lugar de estar en su casa de Londres.

No es poco común que la pareja aproveche cualquier descanso de los niños mayores para darse una escapada de la gran ciudad a la vida rural que tanto disfrutan en Anmer Hall. Cuando esto sucede, ya sea el Príncipe en solitario o acompañado de Kate, hacen el viaje en helicóptero a Londres para cumplir con sus compromisos oficiales, como es el caso de este jueves.

Por la noche londinense, el Duque de Cambridge ha asistido al lanzamiento de la serie de Netflix Our Planet, protagonizada por Sir David Attenborough -uno de los periodistas de naturaleza más cercanos a la Reina-, en el Natural History Museum. Esta cita ha sido escenario de una aparición que pocas veces se ve, pues William estuvo acompañado por el Príncipe Harry y el Príncipe Carlos. La presencia de los royals no es extraña, pues el Príncipe Carlos es el presidente de la World Wildlife Federation en Reino Unido y tiene un especial interés por todos los temas relacionados con el cuidado del medio ambiente. Sir David también se ha vuelto un amigo cercano de la familia al trabajar con la Reina en el proyecto Canopy del Commonwealth, cómo olvidar la participación que la monarca tuvo con el reconocido periodista el año pasado en el documental The Queen’s Green Planet.

La aparición del Príncipe de Gales y sus dos hijos llega después de dos semanas de apariciones en solitario del Príncipe Harry, ya que Meghan Markle se encuentra a punto de convertirse en mamá. No se les veía a los tres juntos desde el servicio religioso del Commonwealth en la Westminster Abbey, en donde cada uno estuvo acompañado por su esposa. Antes de esto, habían tenido una aparición similar en el encuentro que la Reina ofreció en el Palacio de Buckingham para celebrar los primeros 50 años de Carlos como Príncipe de Galés. A pesar de que son muy cercanos, no es común ver a padre e hijos en solitario en un evento así que será una linda ocasión familiar.

