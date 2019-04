Hay un nuevo nombre favorito para el bebé de Harry y Meghan Si a lo largo de la espera solo se ha hablado del nombre Diana, ahora hay un nuevo favorito

A solo unas semanas del nacimiento del primer bebé del Príncipe Harry y Meghan Markle, la emoción alrededor de la llegada no se ha hecho esperar. El que todavía no se conozca el sexo del bebé no ha detenido a los seguidores de la realeza para opinar sobre el nombre que les gustaría que llevara el primogénito de los Duques de Sussex. Y si a lo largo del embarazo, el nombre de la Princesa Diana es el que más ha resonado por ser un tierno homenaje a la memoria de la madre de Harry, en las últimas horas las tendencias están cambiando y hay un nuevo nombre que se posiciona como el favorito para este nuevo bebé real.

En un país en el que las apuestas son cosas serias, una casa de pujas británica ha informado que en las últimas horas las tendencias se han inclinado más al nombre de Elizabeth, en honor a la Reina Isabel, abuela del Príncipe Harry. Ésta no sería la primera vez en la que una de las bisnietas de la monarca llevara su nombre y es que hay que recordar que la Princesa Charlotte lleva también los apelativos Elizabeth y Diana, precisamente los dos favoritos para la llegada de su primito o primita en los próximos días.

El nombre de Elizabeth se posiciona en el primer lugar para la casa de apuestas Coral con 6-1, mientras que Diana es el segundo favorito con números de 8-1, seguidos por Victoria. “Hemos sido sorprendidos con esta apuesta porque de la nada Elizabeth es el nuevo favorito para ser el nombre del primer hijo de Harry y Meghan…Los apostadores reales están pujando y claramente están convencidos de que ya saben que la bebé Elizabeth viene en camino”, dijo Harry Aitkenhead de Coral a HELLO!.

La realidad es que estas apuestas suelen ser bastante certeras y regularmente, uno de los nombres que aparecen en el listado es el elegido en las llegadas de los bebés reales. Eso sí, no siempre el primer contendiente es el que se queda. Recordemos que ante el nacimiento de la Princesa Charlotte todas las apuestas iban por Diana y aunque la segunda hija de los Duques de Cambridge sí lleva el nombre de su abuela, sus padres eligieron el nombre que se encontraba en 2° o 3° lugar en las apuestas. ¿Cómo se puede predecir esto? Hay que recordar que la Familia Real suele hacer homenaje a sus miembros a través de los nombres y suelen elegir de entre una breve selección de apelativos que se pasan de generación en generación.

