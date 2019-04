Por qué se ha especulado que Harry y Meghan podrían estar esperando una niña Las apuestas y votaciones en torno al nacimiento del bebé real tienen fuertes inclinaciones

Faltan muy pocas semanas para el nacimiento del primer bebé del Príncipe Harry y Meghan Markle, por lo que la emoción que se ha vivido a lo largo de este embarazo simplemente ha ido creciendo. En un país en el que las apuestas son cosa seria, ha sido precisamente la cantidad de gente que ha apostado por que se trata de una niña y que se llamará Diana, lo que ha provocado todo tipo de especulaciones y teorías al respecto del embarazo. Aunque como dicta la tradición de la Familia Real, no se conocerá el sexo del bebé ni su nombre sino hasta tiempo después del nacimiento cuando el Palacio haga un anuncio de forma oficial, la opinión del público tiene una fuerte tendencia.

La convicción de la gente sobre el sexo y el nombre del bebé quedó clara en una encuesta realizada por HELLO! UK, en la que el 29% de los lectores votaron por el nombre Diana en caso de tratarse de una niña, mientras que si se trata de un niño se podría llamar James. Eso sí, estas no son las únicas posibilidades dentro de la opinión del público. El segundo nombre más popular en caso de que se trate de una niña es Grace, el cual recuerda a la Princesa Grace Kelly de Mónaco, quien tuvo una historia muy similar a la de Meghan, siendo una exitosa actriz estadounidense que conquistó el corazón de uno de los príncipes más codiciados del momento. No sería raro que este nombre fuera elegido por los Duques de Sussex, pues una de las sobrinas favoritas de Harry, la hija mayor de Zara Tindall, lleva el nombre de Mia Grace.

En tercer lugar fue seleccionado Alexandra, que es el segundo nombre de la Reina Isabel y que podría representar un bonito guiño a la monarca. Hay que recordar que la Princesa Charlotte lleva los nombres Diana y Elizabeth en homenaje a su abuela y su bisabuela, por lo que se trata de una posibilidad probable. En caso de que se trate de un varón, en segundo lugar el nombre Philip, en honor al Duque de Edimburgo, también es un gran favorito. Por último, Arthur es otra fuerte probabilidad al tratarse del segundo nombre del Príncipe Carlos, el Príncipe William y el Príncipe Louis. Los otros dos nombres que se han barajeado son Albert y Henry.

La realidad no se sabrá sino hasta finales de abril o principios de mayo, para cuando se sabe llegará el primogénito de los Duques de Sussex.

