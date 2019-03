Como no los habíamos visto, la Princesa Beatriz de fiesta con su novio Edoardo Si hace unas semanas hicieron su debut en un evento oficial, esta vez Beatriz y Edoardo no tuvieron problema en ser vistos en una noche de fiesta por Londres

Desde hace meses se sabe que la Princesa Beatriz mantiene una relación con el joven empresario Edoardo Mapelli Mozzi y a principios de mes, la enamorada pareja hizo su debut en un evento público con su aparición en la Gala de la National Portrait Gallery. Antes de esto, solo se les había juntos en Nueva York en un evento en el que nunca se les capturó juntos y previamente, durante sus vacaciones de año nuevo en África o una caminata romántica por Nueva York hace unas semanas. Aunque se sabe que se han vuelto dos asiduos de la vida social de Londres, no ha sido sino hasta ayer que se les vio juntos saliendo del club Annabel de Mayfair, en donde a principio de su relación se les había visto juntos pero habían preferido abandonar el lugar por separado para no ser capturados como pareja.

Con la relación más que conocida, la Princesa y su novio no han tenido problema al abordar un taxi juntos a su salida del lugar. Aunque solo se dio un vistazo de ellos, se pudo ver a una muy estilosa Beatriz luciendo un little black dress con medias negras y zapatos en el mismo color, dando un toque especial a su look con un blazer estilo tuxedo del que se pudieron apreciar las solapas en satín gracias a que llevaba su melena completamente recogida en una cola de caballo alta. El novio no se quedaba atrás cuando de estilo se trata. Pantalones estilo pitillo en negro, camisa blanca abierta y sin corbata con una chaqueta negra de terciopelo y pañuelo en el bolso en blanco, lucía como todo un galán de pasarela.

Pero fuera de lo que se podría pensar, esta no fue una noche de enamorados únicamente. Según Express, esa noche también se vio entrar al exclusivo club a la Duquesa de York, madre de la Princesa Beatriz por lo que se cree que los novios invitaron a Sarah con ellos. Desde que comenzaron los rumores de romance, se supo que el chico tenía el sello de aprobación de Sarah Ferguson, quien es una de las fieles seguidoras de Edo en su cuenta de Instagram.

Al parecer, el novio de Beatriz también ha sido visto con buenos ojos por parte de su familia y es que para su debut como pareja en un evento oficial eligieron uno en el que la Duquesa de Cambridge -Kate Middleton- es la patrona. Muy elegantes y sonrientes se les vio llegar a la Gala 2019 de la National Portrait Gallery a principios de este mes.

