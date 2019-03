Zac Posen comparte una fotografía nunca antes vista del vestido que hizo a Eugenia de York para su boda

La boda de la Princesa Eugenia con Jack Brooksbank fue uno de los momentos más especiales para la realeza el año pasado. La espectacular novia lució radiante con dos hermosos vestidos que fueron diseñados a detalle con emotivas peticiones detrás y ha sido cinco meses después de aquel día que Zac Posen ha usado sus redes sociales para compartir una fotografía nunca antes vista de la creación que hizo para la nieta de la Reina Isabel. En la imagen se pueden ver el vestido rosado que Zac hizo para la recepción en la que Eugenia brilló como una novia moderna al dejar de lado el tradicional blanco con el que se le vio por la mañana llegar al altar, para apostar por la elegancia de un diseño estructurado, como los que solo Posen sabe hacer.

“De vez en cuando conoces a alguien que simplemente te deja impresionado. El año pasado pude conocer a una joven señorita que posee una elegancia natural, un corazón de oro y un sofisticado sentido del humor. Mi estudio y yo tuvimos el honor (y pasamos el mejor de los ratos) de colaborar con ella en su especial vestido. Lo mejor es que está dedicada en usar sus privilegios para yudar al mundo y su gente con el proyecto The Anti Slavery Collective. ¡Feliz cumpleaños Princesa Eugenia!”, escribió Zac junto a una imagen en la que se le ve acomodando la larga capa de gaza del diseño que hizo para Eugenia en una de sus pruebas de vestido.

Aunque es evidente que la fotografía no fue tomada el día del enlace, pues Eugenia aparece sin maquillaje y con la melena al natural, la elegancia de la novia hizo que el vestido se viera tan espectacular como el día de la boda real. Sobre su participación en la boda de Eugenia y Jack, Zac no ha hecho sino deshacerse en halagos: “Fue un increíble honor el crear este vestido para Su Alteza Real, la Princesa Eugenia, el día de su boda. Su gracia, elegancia y fuerza representan perfectamente todo lo que pudiera desear de una mujer que lleva nuestro diseño”, se leía en el comunicado oficial de Zac en aquel entonces.

La nueva fotografía inédita que ha compartido el diseñador estadounidense ha dejado ver a detalle algunos aspectos que antes no se conocían del vestido, pues hay que recordar que de la Princesa llevando este look se dio a conocer únicamente una imagen. Eso sí, el vestido ha sido tan especial que no ha faltado en la exhibición que se encuentra expuesta en el Castillo de Windsor sobre la boda de la Princesa y Jack.

